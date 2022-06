Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Maurizio Sarri in Lazio sta se dogovorila za podaljšanje sodelovanja do konca sezone 2024/25. Foto: Reuters

Italijanski nogometni trener Maurizio Sarri je podaljšal pogodbo z Laziem, je moštvo sporočilo na uradni spletni strani. Triinšestdesetletni Sarri bo na klopi Rimljanov ostal do konca sezone 2024/25.

Sarri je na klop Lazia sedel pred skoraj natanko enim letom in podpisal dvoletno pogodbo. V minuli sezoni italijanskega prvenstva pa je sezono sklenil na petem mestu in se uvrstil v skupinski del evropske lige. Z Laziem je v vseh tekmovanjih zabeležil 21 zmag ob 13 porazih in 13 neodločenih izidih.

V svoji karieri je v Italiji med drugim vodil tudi Juventus, Napoli in Empoli, na Otoku pa Chelsea. Z Juventusom je bil v sezoni 2019/20 italijanski prvak, s Chelseajem pa je v tekmovalnem obdobju 2018/19 osvojil evropsko ligo.