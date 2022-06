Hertha ima novega

Berlinčani so potrdili trenerja, ki bo nasledil začasnega slovitega stratega Felixa Magatha, ki je bil na klopi Herthe zgolj tri mesece. Magath je vskočil, potem ko so pri Herthi po devetih tekmah brez zmage odpustili trenerja Tayfuna Korkuta. Berlinčani so si v dodatnih kvalifikacijah zagotovili obstanek med elito, potem ko so izločili Hamburg.

Sandro Schwarz je pred tem delal za Mainz in Dinamo iz Moskve, s katerim je minulo nedeljo izgubil finale ruskega pokala proti Spartaku iz Moskve.

Z berlinskim bundesligašem je podpisal pogodbo do sredine leta 2024. Uradno naj bi novega glavnega trenerja predstavili 20. junija.

Sandro Schwarz je v nemškem prvenstvu nazadnje vodil Mainz. Foto: Reuters

"Ko sem iskal novega trenerja za Hertho, se nisem osredotočil le na tehnične veščine, ampak tudi na navdušenje, strast in čustvenost," je povedal rojeni Mariborčan Fredi Bobič, ki pričakuje, da bo novi trener spodbudil ponovni zagon pri Herthi.

"Jasno je, kaj mora prinesti s seboj. Osebnost in strast za Hertho," je dejal Bobič: "Rad bi videl agresiven nogomet, usmerjen naprej. Naš nogomet je zaznamovala pasivnost," je pogrešal bolj agresiven nogomet Herthe, ki si je prvoligaški obstanek zagotovila šele v dodatnih kvalifikacijah, ko je bila boljša od Hamburger SV-ja.

"S svojo osebnostjo ter s pozitivnim in naprednim nogometnim slogom lahko Sandro ustvari povezavo med dogajanjem na igrišču in klubsko kulturo. To je tisto, kar potrebujemo v Herthi," je še dejal športni direktor kluba. Pred dnevi je v klub pripeljal prvo poletno okrepitev, obrambo berlinskega kluba je okrepil hrvaški reprezentant, nekdanji nogometaš Olimpije Filip Uremović, ki je v zadnji sezoni branil barve Rubina iz Kazana.