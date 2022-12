Japonski selektor, ki je navdušil z vodenjem reprezentance in priklonom navijačem, ostaja na položaju

Selektor japonske nogometne reprezentance Hajime Moriyasu do konca leta 2026 ostaja na selektorskem stolčku, so sporočili iz japonske nogometne zveze (JFA). "To je res najbolj vesela služba," je dejal Moriyasu v izjavi za JFA. "To je služba, ki mi s ponosom omogoča, da z reprezentanco tekmujem na globalnem odru," je še dodal.