Monaco ima novega trenerja

Belgijec Philippe Clement je novi trener francoskega nogometnega prvoligaša Monaca, so sporočili iz kluba iz kneževine. Sedeminštiridesetletni Clement je bil nazadnje trener Bruggea, drugouvrščenega v belgijskem prvenstvu, podpisal pa je pogodbo do 30. junija 2024.

Clement, nekdanji belgijski reprezentančni vezist, je na trenerskem mestu zamenjal prejšnji mesec odpuščenega Hrvata Nika Kovača. Enega večjih trenerskih uspehov je Clement dosegel s tem, ko je leta 2019 z Genkom osvojil naslov belgijskega državnega prvaka.

"Njegova dokazana sposobnost je, da iz mladih in nadarjenih izvleče najboljše, hkrati pa v svoji karieri dosega vedno višje cilje. Je prava oseba za to, da izpolni naše ambicije in AS Monaco vrne med elito francoskega nogometa in na evropski oder," je dejal podpredsednik Monaca Oleg Petrov.

Monaco je trenutno šesti v francoski ligi, od drugega mesta ga ločijo štiri točke.

