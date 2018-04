Predsednik Liverpoola je bil zaskrbljen, nato pa mu je vzelo sapo

Mohamed Salah

"Še vedno sem v stikih z nekdanjimi soigralci pri Romi. Redno si pošiljamo sporočila, ostali smo dobri prijatelji," je dejal Mohamed Salah pred čustvenim srečanjem med Liverpoolom in Romo , na katerem bo imel le en cilj - izločiti nekdanje soigralce in z rdečimi napredovati v finale lige prvakov.

Zvezdnik iz Egipta že slabo leto ne stanuje več v Rimu, a je ostal z nekdanjimi soigralci v rednih stikih. "Za Romo sem igral dve sezoni. Imel sem se prekrasno in se odlično razumel z navijači. Boril sem se za barve Rome, zdaj pa bom zaigral proti njej," je navdušen Mohamed Salah.

Malo manj je navdušen, ker se zaveda, da se bo v finale uvrstil le zmagovalec, poraženec pa bo izpadel iz Evrope. "Upam, da bo Liverpool zmagal, vseeno pa želim veliko sreče tudi Romi. Obožujem njene navijače. Radi me imajo, med nami se je spletlo veliko čustev," priznava 25-letni napadalec, ki je v življenjski formi. Postal je najboljši igralec angleškega prvenstva, je na dobri poti, da postane še kralj strelcev, odlično mu gre tudi v Evropi, kjer je v ligi prvakov zadel v polno že devetkrat.

Predsednik Liverpoola je bil zaskrbljen

Egipčan je bil še lani eden izmed ljubljencev navijačev Rome. Foto: Reuters Ples kroglic je določil, da se bo v polfinalu pomeril s klubom, iz katerega je prestopil k Liverpoolu. "Tako si je želel. Z Romo ga je vezalo le še leto dni pogodbe, njega pa je vleklo v Anglijo, kjer se je želel dokazati," je v nedavnem pogovoru za EPSN dejal James Pallotta. Bogati Američan, ki je lastnik in predsednik Rome, se je spomnil na lansko poletje, ko so sinovi volkulje ostali brez Egipčana.

Liverpool je zanj plačal 42 milijonov evrov, Pallotta pa je razkril anekdoto, ko sta sklepala posel s stanovskim kolegom pri Liverpoolu, prav tako Američanom Johnom W. Henryjem. "Mislil je, da je za Salaha plačal preveč. Odvrnil sem mu, da mu bom plačal kosilo," je dejal Pallotta, ki si je po zgodovinski zmagi nad Barcelono v četrtfinalu privoščil skok v rimski vodnjak.

Strelski razcvet Salaha, ki se je za Liverpool vpisal med strelce na vseh zadnjih šestih tekmah, ga spravlja v dobro voljo in kar malce preseneča. V pogovoru za ESPN se je pošalil, da je morda tako zato, ker so v Angliji večji goli.

Pri Chelseaju ni dočakal prave priložnosti

Po neuspešnem dokazovanju pri Chelseaju je v dresu Liverpoola postal najboljši nogometaš angleškega prvenstva. Foto: Twitter Salah se je med nogometno smetano prebil pri švicarskem serijskem prvaku Baslu. Nato ga je kupil Chelsea, a se v Londonu ni naigral. Najprej je odšel kot posojen nogometaš modrih v Firence, po polovici leta pa si ga je zaželela Roma. Tam je pustil tako dober vtis, da so sinovi volkulje predlani odkupili njegovo pogodbo, tako da je postal nogometaš Rome. V dveh sezonah je za rimski klub odigral 83 tekem, med strelce pa se je vpisal 33-krat.

To je bilo dovolj, da je lani postal eden izmed najbolj zaželenih nogometašev na borzi. Želelo si ga je kar nekaj klubov, izbral pa je Liverpool. Ni zgrešil. Vrnil se je na Otok, kjer je za rdeče odigral 46 tekem in mrežo zatresel kar 41-krat. Z Liverpoolom mu gre odlično v ligi prvakov, kjer je od velike lovorike oddaljen le še dva koraka. "Če osvojiš ligo prvakov s klubom, kot je Liverpool, je to nekaj imenitnega. Za nas, igralce, mesto, navijače, za vse je to nekaj posebnega. Prepričan sem, da se bomo za preboj v finale borili do zadnjega.

Poleti ga čaka nastop na svetovnem prvenstvu v Rusiji. V Rusiji bo prebil led na največjem reprezentančnem tekmovanju na svetu. Foto: Reuters

Salaha čaka letos še en vrhunec. Poleti bo nastopil na svetovnem prvenstvu v Rusiji in spadal med največje zvezdnike tekmovanja. Kaj drugega bi lahko od najboljšega igralca Egipta, za katerega je v 57 nastopih dosegel 33 zadetkov, sploh pričakovali?