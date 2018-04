Brada, očala, kultni štadion in življenjska priložnost

Pred današnjo polfinalno tekmo lige prvakov v Liverpoolu

Nogometni večer, v katerem bi morala imeti glavno vlogo Lionel Messi (Barcelona) in Josep Guardiola (Manchester City), se je sprevrgel v nekaj povsem drugega. In nepričakovanega. V polfinalu se bosta za finalno vstopnico lige prvakov udarila Liverpool in Roma. Angleški in italijanski velikan, ki sta v svojih državah daleč od prvega mesta, se bosta danes pomerila na Anfieldu. Favoriti so gostitelji.

Danes se bosta v polfinalu pomerila kluba, ki sta v četrtfinalu priredila veliko presenečenje. Poskrbela sta, da sta Manchester City in Barcelona izpadla iz boja za evropsko krono, o kateri sta sanjali njuni zvezdniški zasedbi. Naleteli sta na pretrd oreh. Izbrance Josepa Guardiole, ki so si že zagotovili naslov angleškega prvaka, je izločil Liverpool.

Kdo se bo uvrstil v finale nogometne lige prvakov? Liverpool 73,91% +

Roma 26,09% +

Katalonec je segel v roko Jürgenu Kloppu in mu zaželel veliko sreče v polfinalu, kjer se bo pomeril z Romo, evropsko krvnico mogočne Barcelone. Sinovi volkulje so v nepozabnem četrtfinalnem povratnem srečanju na Olimpicu (3:0) poskrbeli, da bodo Lionel Messi, Luis Suarez in preostali asi dogajanje v polfinalu lige prvakov spremljali le prek televizijskih ekranov.

Salah bo hitro ugotovil, da ni več njihov soigralec

Nemški strateg je pri Liverpoolu zelo navezan na najboljšega strelca Mohameda Salaha. Foto: Reuters Tako Liverpool kot Roma, pri katerih igra pomembno vlogo rdeča barva, sta po ogromnih četrtfinalnih trofejah trdno odločena, da sanjsko sezono podaljšata do 26. maja, ko se bo v Kijevu odločalo o novem (starem) evropskem prvaku. "Potegujemo se za finale. Mi in Roma. Imamo svoje možnosti, zato bomo skušali narediti vse, da se uvrstimo v finale. Tako za nas kot za Romo je igranje v polfinalu lige prvakov nekaj posebnega. To so zelo posebni trenutki. Če v njih ne znaš uživati, je s teboj nekaj narobe," pred prvim dvobojem z Romo razmišlja Jürgen Klopp.

Nemški strateg se zaveda, da bo posebne pozornosti na današnji tekmi deležen Mohamed Salah. Egipčan, ki se je vpisal med strelce na zadnjih šestih tekmah Liverpoola in je najboljši strelec angleškega prvenstva, se bo pomeril z nekdanjim klubom. Dres Rome je nosil v prejšnjih dveh sezonah, za Rimljane pa prispeval 34 zadetkov. "Mohamed se je imel odlično pri Romi, a bo na tekmi hitro ugotovil, da njeni igralci niso več njegovi soigralci," je Klopp prepričan, da bodo nogometaši Rome pričakali nekdanjega soigralca brez milosti, z ostrim pokrivanjem.

Upa, da se bo Salah hitro vživel v vlogo najnevarnejšega strelca Liverpoola in jo skušal zagosti nekdanjim soigralcem. "Lahko jim vrne v nogometnem smislu. Tega se zaveda. Tega mu ne bo treba pojasnjevati."

Liverpool – Roma, 20.45 Verjetni začetni postavi:

Liverpool: Karius; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Oxlade-Chamberlain, Henderson, Milner; Salah, Firmino, Mané, trener Jürgen Klopp

Manjkajo: Lallana, Matip, Can Roma: Alisson Becker; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Strootman, Nainggolan; Perotti, Džeko, Ünder, trener Eusebio di Francesco

Manjkata: Karsdorp, Defrel

Di Francesco o podobnosti s Kloppom

Eusebio di Francesco ima kar nekaj skupnih značilnosti z Jürgenom Kloppom. Foto: Reuters Povratni dvoboj med Liverpoolom in Romo bo prihodnji torek na Olimpicu. Na štadionu, kjer sta se omenjena tekmeca leta 1984 pomerila v finalu pokala državnih prvakov, evropski naslov pa je po loteriji kazenskih udarcev, ki so jo začinili nevsakdanji vložki vratarja rdečih Brucea Grobbelaarja, pripadel Otočanom.

Pred tem čaka Romo gostovanje na kultnem štadionu v Liverpoolu. Zasedbo Rome je impresioniral že na uradnem treningu. "Anfield je neverjeten. Lepota angleških štadionov je izjemna. V Italiji nismo navajeni, da so navijači tako blizu igrišča. Liverpool bo računal na pomoč navijačev, a bomo imeli določeno podporo tudi mi," trener Rome Eusebio di Francesco pred največjo tekmo, kar jih je kadarkoli vodil v Evropi, ni skrival navdušenja nad domom Liverpoola in tem, da se je na Otok podalo več tisoč glasnih privržencev rimskega kluba.

"Bolj kot kadarkoli prej bomo morali igrati in sodelovati kot ekipa. Liverpool je povsem drugačna ekipa od Barcelone. Skušali bomo čim bolj izkoristiti njegove slabosti," je odločen Italijan, ki želi po Barceloni pokvariti načrte še petkratnemu evropskemu prvaku iz Anglije. "Imava brado, očala in podobno nogometno filozofijo," je nekdanji nogometaš Rome potegnil vzporednico s stanovskim kolegom Kloppom, s katerim se bo danes spustil v taktični dvoboj.

Zvezdnika Rome Edin Džeko in Aleksandar Kolarov imata bogate izkušnje z igranjem v Angliji, saj sta branila barve Manchester Cityja. Foto: Reuters

V njem bo imel pomembno vlogo tudi Edin Džeko, prvi strelec Rome, ki je pred leti branil barve Manchester Cityja in dobro pozna Anfield.

Siloviti napad in jeklena obramba Liverpoola

Statistika pravi, da se bosta danes na Anfieldu pomerili ekipi, ki sta vredni skoraj milijardo evrov. Liverpool ima malce starejše nogometaše, Roma pa ima v svojih vrstah bolj izkušene, kar zadeva nastope v ligi prvakov. Z omenjenim tekmovanjem so imeli sinovi volkulje v zadnjih letih več izkušenj kot Liverpool, s 33 zadetki najbolj razigrana ekipa lige prvakov. Poleg silovitega napada ga krasi tudi jeklena obramba, saj je v tej sezoni prejel le sedem zadetkov. Manj kot gol na tekmo. Roma veliko težje daje zadetke, a se lahko tudi pohvali z dokaj trdno obrambo. Njena skupna razlika v zadetkih v tej sezoni znaša 15:12.

Foto: Marjan Žlogar

Liverpool je v medsebojnih tekmah v Evropi v rahli prednosti, v očeh stavnih hiš pa je danes veliki favorit. A to je bila tudi Barcelona, ko je prihajala v Rim po napredovanje, ki so ji ga po prvi zmagi na Camp Nouu (4:1) pripisovali skoraj vsi. Nato pa je dobila po prstih …