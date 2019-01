Modrić prehitel Messija in Ronalda, Oblak je spet ostal praznih rok

Več kot 1,8 milijona glasov so registrirani uporabniki spletne strani Uefa.com oddali v glasovanju za najboljšo enajsterico Uefe.

Največ glasov, kar 115.440, je prejel hrvaški zvezdnik Real Madrida Luka Modrić, ki se je v ekipi leta znašel še tretjič, in tako pripravil manjše presenečenje. Prehitel je namreč Portugalca Cristiana Ronalda (Juventus), ki je končal na drugem mestu in se še trinajstič v ekipi leta znašel po zaslugi 108.423 glasov, ki jih je prejel. Takoj za njim se je razvrstil njegov velik tekmec v lovu na vse individualne nagrade Lionel Messi iz Barcelone, ki je prejel 107.326 glasov in še desetič pristal v Uefini ekipi leta.

