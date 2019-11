Mladi nogometaši v elitni krog kvalifikacij za evropsko prvenstvo

Nogometna reprezentanca Slovenije do 19 let je na zadnji tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020 visoko s 7:0 premagala Estonijo in se prebila v elitni krog kvalifikacij. Slovenci so najprej z 2:2 remizirali s Švedsko, ki je gostila kvalifikacijski turnir, potem z Ukrajino 1:1, za konec pa so visoko ugnali Estonce.

V prvem polčasu sta zadela Renato Simić (41.) in v sodnikovem dodatku Rok Maher, v nadaljevanju pa so za visoko zmago poskrbeli Kai Cipot (50.) in Nik Prelec s "hat-trickom" (69., 81. in 86.).

Slovenija je v skupini 9 zasedla drugo mesto s petimi točkami, vodilni Ukrajinci so jih zbrali sedem.

"Tudi pri vodstvu s štirimi goli smo lovili nove zadetke in se nismo hoteli ustaviti. Tekma je bila težka, ker Estonci niso imeli ničesar izgubiti, saj so bili pred zadnjim srečanjem brez možnost za napredovanje. Odigrali smo zelo dober turnir in bili na vseh treh tekmah boljši od nasprotnika. Z malce več sreče in spretnosti bi lahko osvojili tudi devet točk," je turnir ocenil slovenski selektor Agron Šalja.

Žreb za elitni del kvalifikacij bo 3. decembra.

