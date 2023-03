Misija nemogoče v Madridu, a ...

"Težko je, ker verjetno res nimamo možnosti, a tudi če obstaja stoodstotna možnost, da nam ne bo uspelo, a bom jaz verjel, da nam lahko uspe, je že to zadosti," je pred povratno tekmo osmine finala lige prvakov med Real Madridom in Liverpoolom dejal strateg Redsov Jürgen Klopp. Beli balet je prvo tekmo dobil s kar 5:2 in bo na stadionu Santiago Bernabeu danes zvečer branil zares visoko prednost.

Povratni obračun med Real Madridom in Liverpoolom je eden tistih, ki je vsaj na papirju že odločen. Madridčani so se na prvi tekmi na Anfieldu veličastno vrnili po zaostanku z 0:2, na koncu pa povsem razorožili Redse in jih premagali s kar 5:2. Obračun na domačem stadionu Santiago Bernabeu bo beli balet tako začel s prednostjo treh zadetkov.

Vsaj na videz udobna prednost pa je lahko hitro tudi mentalna zanka pri nogometaših, na kar je pred srečanjem z Liverpoolom glasno opozoril tudi strateg Reala Carlo Ancelotti. Pretkanemu Italijanu so takšne tekme še kako znane, leta 2005 je tako v finalu lige prvakov takrat kot glavni trener Milana proti Liverpoolu vodil že s 3:0, a so se nogometaši ekipe z Otoka vrnili v igro in na koncu osvojili lovoriko po izvajanju enajstmetrovk. Še bolj živ pa je spomin na lanski april in četrtfinale lige prvakov, v katerem so nogometaši Reala po pravem trilerju izločili Chelsea.

Carlo Ancelotti se zaveda pritiska, ki ga čuti njegova ekipa. Foto: Reuters

Spomin na obračun s Chelseajem

Konec lanskega aprila so namreč nogometaši Reala prvo tekmo četrtfinala proti Chelseaju dobili s 3:1, nato pa na drugi tekmi v zadnjih petnajstih minutah prejeli kar tri zadetke in se spravili v zelo neprijeten položaj. Za podaljšek je takrat zadel Rodrygo, v podaljšku pa je napredovanje do polfinala in kasneje tudi novega naslova prvakov tlakoval Karim Benzema. "Če danes nisem umrl, sem nesmrten," je takrat dejal Ancelotti, ki je svoje igralce z izkušnjami zagotovo opozoril na vse nevarnosti, ki jih lahko pripravijo Redsi.

"Spomin na Chelsea nam bo zagotovo pomagal v pripravi na tekmo. Mentalno bo ta preizkušnja zagotovo težja za nas kot za Liverpool, za katerega vemo, da bo na vso moč napadel od prve do zadnje minute, ne glede na razplet. Zagotovo imamo nekaj dvomov, a sporočilo je jasno, nikakor ne smemo preračunavati. Igrati moramo najboljši nogomet, kot ga lahko. Igrati moramo odprto, kot smo to počeli na Anfieldu. Zagotovo ne bomo igrali z mislijo, da imamo prednost. Hočemo igrati najboljši napadalni nogomet, nočemo razmišljati o obrambi," je bil pred srečanjem jasen Ancelotti.

Realu je na prvi tekmi uspel velik preobrat. Foto: Reuters

Ob tem so v zasedbi španske ekipe opozorili tudi na to, da nikakor ne smejo ponoviti medlih 15 minut s prve tekme, po katerih je Liverpool vodil že z 2:0. "Pomembno je, da v prvih minutah ne bomo spali. Moramo najti pravo ravnotežje," je prepričan Antonio Rüdiger, ki je lani proti Realu na tekmi konec aprila nastopil še v dresu Chelseaja.

Nemec svoji ekipi ne pripisuje veliko možnosti. Foto: Reuters

Manj optimistični so razumljivo v taboru Liverpoola, ki v letošnji sezoni ne blesti oziroma nastopa po sistemu toplo-hladno, o čemer pričajo tudi zadnji rezultati. Zagotovo lahko Redsi navdih črpajo iz visoke zmage v premier ligi, v kateri so pred kratkim s kar 7:0 nadigrali Manchester United, še kako živ pa je pri navijačih Liverpoola spomin tudi na leto 2019 in polfinale lige prvakov, v katerem je angleška ekipa na prvi tekmi s kar 0:3 klonila pred Barcelono, na drugi pa s kar 4:0 nadigrala katalonsko zasedbo in se uvrstila v veliki finale.

A letos je zgodba precej drugačna, takšne tekme se ekipam ne dogajajo pogosto, česar se zaveda tudi strateg Liverpoola Jürgen Klopp, ki je prepričan, da tudi dobra predstava v Madridu ne bo dovolj za morebitno velikansko presenečenje Liverpoola. "Čeprav imamo le en odstotek možnosti, želimo poskusiti in dati svoj maksimum. Igrali bomo proti izjemno močnemu nasprotniku, poskušali bomo zmagati, potem pa bomo videli, kam nas bo to pripeljalo. Spoštujemo to tekmovanje in nasprotnika, a se kljub temu veselimo te tekme. Vsekakor nismo v dobrem položaju in zagotovo nismo prišli v Madrid s sporočilom: 'Pazite se nas.' Igrati bomo morali res izvrstno," je dejal Klopp.

Liverpool je 5. marca s kar 7:0 ugnal Manchester United, nato pa 11. marca z 0:1 klonil pred Bournemouthom. Foto: Reuters

"Real je ena najboljših ekip na svetu. Doseči tri zadetke zagotovo ni mačji kašelj, a tu je še dodatna težava. Tudi če ti to uspe, ob tem zadetka ne smeš prejeti. Vemo, da nimamo kaj izgubiti. Zavedamo se, da če ne bomo tu igrali dobrega nogometa, ne bomo samo izgubili, ampak bomo doživeli pravi polom. Težko je, ker verjetno res nimamo možnosti, a tudi če obstaja stoodstotna možnost, da nam ne bo uspelo, a bom jaz verjel, da nam lahko uspe, je že to zadosti. To je nogomet, dali bomo vse od sebe," je še dejal Nemec na klopi Liverpoola.

V prid ekipe iz Madrida močno govorita tudi zgodovina in statistika. Real je na desetih medsebojnih obračunih do zdaj zmagal šestkrat, Liverpool je bil boljši trikrat, enkrat pa sta se tekmeca razšla z remijem. Madridski klub je proti Redsom ostal neporažen na zadnjih sedmih medsebojnih obračunih, a Redsi so v zadnjih petih letih le enkrat izpadli v osmini finala, in sicer v sezoni 2019/20 proti Atletico Madridu z Janom Oblakom. Real je sicer s kar 14 naslovi daleč najbolj trofejna ekipa v najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju.

