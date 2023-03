Ob rekordih Norvežana na udaru Slovenec: "Ta odločitev je bila ogabna"

Prva tekma osmine finala najelitnejšega nogometnega klubskega tekmovanja med RB Leipzigom Kevina Kampla in Manchester Cityjem (1:1) je obetal napet boj za četrtfinale na Etihadu, a je bilo že po 24 minutah srečanja na Otoku vprašanje o zmagovalcu praktično odločeno. Sinjemodri so na koncu napolnili mrežo rivalov, njihov strelski izkupiček se je končal pri sedem, za kar pet zadetkov pa je poskrbel norveški stroj Erling Haaland, ki je ob svojem dosežku podrl številne rekorde. Že v prvem polčasu se je podpisal pod hat-trick. Za 30 zadetkov lige prvakov je potreboval le 25 tekem, kar je najmanj v zgodovini, s tem je prehitel Ruuda van Nistelrooya, ki je za tovrstni dosežek potreboval 34 srečanj.

Haaland je hkrati pri dopolnjenih 22 letih in 236 dneh postal najmlajši nogometaš, ki je v ligi prvakov dosegel 30 zadetkov. Do zdaj je bil rekorder Kylian Mabppe, ki je bil ob svojem 30. zadetku v ligi prvakov 116 dni starejši, kot je zdaj Haaland. Odkar se je lani poleti pridružil Manchester Cityju, je v mrežo nasprotnikov na 36 tekmah pospravil 39 žog. Čeprav je šele marec, je podrl tudi 94 let star rekord Tommyja Johnsona za največ zadetkov v eni sezoni v dresu Manchester Cityja. "Moja moč je doseganje zadetkov. Veliko jih je povezanih s hitrimi odločitvami v glavi in pošiljanjem žogo tja, kjer ni vratarja," je po tekmi z Leipzigom v svojem slogu odgovoril Haaland.

Glavni zvezdnik torkovega večera Erling Braut Haaland Foto: Reuters

S petimi zadetki na posamezni tekmi je izenačil tudi rekord Lionela Messija in Luiza Adriana v številu doseženih zadetkov na enem srečanju. Argentinec je petkrat v polno meril leta 2012, ko je v dresu Barcelone petkrat zadel proti Bayerju iz Leverkusna. Enak dosežen je dve leti kasneje uspel tudi Luizu Adrianu v dresu Šahtarja iz Donecka proti ekipi BATE Borisov.

Haaland je igrišče na Etihadu zapustil v 63. minuti. "Trenerju sem rekel, da sem želel doseči dvojni hat-trick, a kaj naj zdaj?" je po koncu še dejal Norvežan. "Če bi mu to uspelo že pri 22 letih, bi bilo njegovo življenje dolgočasno, zato sem opravil menjavo. Zdaj ima možnost, da to še doseže," pa je dejal Pep Guardiola. "Opravil sem menjavo, ker je bila tekma odločena. Vedno želim, da priložnost dobi čim več nogometašev. Haaland je izenačil rekord Messija, za to pa je potreboval le 60 minut. Kdo ve, kaj bi se zgodilo, če bi igral vseh 90," je dodal Guardiola.

Kevin Kampl v torek ni mogel verjeti, kaj se je zgodilo njegovi ekipi. Foto: Reuters

Sporna roka za prvi zadetek

Norvežan je svoj strelski pohod začel v 22. minuti, ko je bil natančen z bele točke. Odločitev o enajstmetrovki slovenskega delivca pravice Slavka Vinčića je dvignila ogromno prahu, veliko nogometnih strokovnjakov je menilo, da se je Slovenec ob ogledu posnetka in dosojeni najstrožji kazni zaradi domnevnega igranja z roko Benjamina Henrichsa odločil prestrogo.

O tem sta se po tekmi med drugim razgovorila tudi strokovna komentatorja televizije BT Sport in nekdanja nogometaša Rio Ferdinand in Nedum Onuoha. "Henrichs sploh ni gledal proti žogi, ko je skočil, in normalno je, da si je, ko je bil v zraku, pomagal z rokami. Mislim, da je bila to res slaba odločitev oziroma da je to kar slabo pravilo," je dejal Ferdinand. "Žoga ga je komaj oplazila, VAR in sodnik pa sta videla nekaj, kar se nikomur ni zdelo pomembno," je dodal Onuoha. Zelo neposreden je bil o delu Vinčića pri prvi odločitvi tudi nekdanji nogometaš zdaj pa med drugim strokovni sodelavec Sky Sports Jamie O'Hara: "Ta odločitev je bila ogabna. Sploh ne vem, ali se je nogometaš Leipziga res dotaknil žoge. Grozno."

Ob tem je Vinčić za nekaj jeznih reakcij poskrbel tudi v 34. minuti, ko je vratar Manchester Cityja Ederson ob poskusu izbijanja žoge podrl Konrada Laimerja. Vinčić je ob tem segel v žep, mnogi so pričakovali, da bo Ederson za grob start kaznovan z rdečim kartonom, a se je slovenski delivec pravice odločil, da bo z rumenim kartonom kaznoval nogometaša Leipziga Tima Wernerja, ki je zahteval kazen za vratarja sinjemodrih.

A kljub nekaterim mejnim odločitvam je bil City v torek vsaj za nekaj razredov boljši nasprotnik, kar je po koncu priznal tudi strateg Leipziga Marco Rose. "Manchester City je bil danes preprosto predober za nas in res so si zaslužili zmago. Seveda se je s tem težko sprijazniti, saj si želimo napredka. Za ta poraz sta bila danes ključna dva razloga. Prvi je premalo naše agresivnosti v dvobojih, drugi pa naše slabo iskanje rešitev, ko smo imeli posest in so oni pritiskali. Prevzemam odgovornost, ker sem mogoče ekipi dal preslaba navodila. Praktično nas ni bilo na tekmi, ta rezultat je res težko sprejeti," je bil neposreden trener nemške ekipe, ki se bo zdaj s svojo ekipo osredotočil na konec sezone v bundesligi.

