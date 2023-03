Čeferin zažugal Italijanom, ki so prepovedali prihod nemškim navijačem

Foto: Reuters Za kaos pred in med tekmo finala lige prvakov v lanski sezoni, ko sta v Parizu igrala Real Madrid in Liverpool, se je prvi mož Uefe Aleksander Čeferin opravičil v pogovoru za nemško televizijo. "Bili smo na območju Vip in se nismo niti zavedali, kaj se dogaja. Šele po tekmi smo ugotovili celotne razsežnosti kaosa," je dejal Čeferin. "Naredili smo napako, poskrbeli bomo, da do nje ne bo nikoli več prišlo." Lanski finale se je 28. maja v Parizu začel z več kot polurno zamudo zaradi težav navijačev pri prihodu na stadion Stade de France, številni kljub veljavnim vstopnicam niso mogli priti do svojih sedežev. Policija je uporabila solzivec, poškodovanih je bilo več kot 230 ljudi.

Druga pomembna tema pogovora na ZDF pa je bil odnos Uefe do prepovedi gostovanja navijačev na tekmah pod njenim okriljem. Izstopajoč primer je prepoved italijanskih oblasti, ki so navijačem Frankfurta prepovedale udeležbo na sredini povratni tekmi osmine finala lige prvakov v Neaplju. Čeferin je napovedal, da bodo spremenili pravila, ker do takšnih prepovedi ne sme prihajati. "Če se bo to dogajalo, bo stvar zelo preprosta: tekme tam ne bo."

Navijači Eintrachta Foto: Reuters Italijanske oblasti so sprva zaradi varnostnih razlogov prepovedale prodajo vstopnic za to tekmo vsem državljanom Nemčije, pozneje so po uspešni sodni pritožbi nemškega kluba to spremenili in zdaj prepoved velja le za prebivalce iz območja Frankfurta. "Ne morejo italijanske oblasti odločiti, da nemškim navijačem ne bodo dovolili vstopa. Takšna situacija je nevzdržna. Nujno bo treba ukrepati, saj takšne odločitve niso korektne," je podaril Čeferin. Po sedanjih pravilih Uefe mora vsak klub v evropskem tekmovanju zagotoviti pet odstotkov kapacitete stadiona za gostujoče navijače.