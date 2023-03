Novost, ki bo marsikoga šokirala

Po svetovnem prvenstvu v Katarju, na katerem so okronali Messijevo Argentino, tekmovanje pa je zaradi takšnih in različnih okoliščin dvigovalo prah vse od izbora prireditelja, čaka ljubitelje nogometa še bolj neobičajen mundial. Ne le, da bo prvič potekal v treh državah in se bo število nastopajočih z 32 povzpelo na 48 reprezentanc, ampak bo strmo zraslo tudi število tekem. V Katarju je bilo odigranih 64 tekem, v ZDA, Kanadi in Mehiki pa bodo čez tri leta odigrali kar neverjetne 104.

Zgodovina svetovnih prvenstev v nogometu, največjega večtedenskega praznika ljubiteljev žogobrca, ob katerem ponavadi uživa ves svet, česa takega ne pomni. Na prihodnji izvedbi največjega tekmovanja, kar ga pozna nogomet, bo odigranih več kot 100 tekem! Kar 40 več od tistega, kar smo lani spremljali v Katarju.

Sodeč po poročanju vse večjega števila vplivnih medijev, ki navajajo, kako bo izvršni odbor Mednarodne nogometne zveze (Fifa) na današnjem zasedanju v Ruandi sprejel ravno takšno rešitev, bo na SP 2026 tekmovalni urnik pester kot še nikoli. Odigrane naj bi bile 104 tekme, novopečeni svetovni prvak pa bo moral v primerjavi z lansko izkušnjo v Katarju, ko je na najvišjo stopničko stopila Argentina, na poti do naslova odigrali kar osem, ne le sedem tekem. Vsak dan bo prinesel večje število nogometnih tekem, obseg ponudbe bo še večji in razkošnejši, vprašanje pa je, ali bodo tako radikalne novosti naletele na pozitiven odziv pri vseh nogometnih sladokuscih.

Ko je postalo jasno, da bo največji del SP 2026 v ZDA, je delček nogometne evforije zajel tudi tedanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa. Foto: Guliverimage

Vse pomembne številke, povezane z izvedbo tekmovanja, se bodo povečale. Tako število udeležencev (z 32 na 48), tekem (s 64 na 104), sogostiteljic tekmovanja (z ene na tri), prizorišč tekmovanja (z osem na 16 stadionov), primerno višji pa bo tudi zaslužek svetovne nogometne krovne zveze. In to konkretno, saj bo odigranih skoraj še enkrat toliko tekem, kot jih je bilo lani na sicer zelo donosnem tekmovanju v Katarju, odigranem prvič v zgodovini v ''zimskih'' mesecih.

Kar ducat tekmovalnih skupin

Mundial bo čez tri leta prvič v zgodovini kar v treh državah. Mehika, ZDA in Kanada so si že zagotovile nastop. Po kvalifikacijah se jim bo pridružilo še 45 udeležencev. Foto: Guliverimage Kakšen pa bo tekmovalni ustroj SP 2026? Možnost, da bi 48 udeležencev razdelili v 16 skupin s tremi ekipami, ki je kar nekaj časa kotirala kot najbolj verjeten scenarij, je bila deležna odkritih kritik. Krovna zveza je lani sporočila, da bo končno odločitev o tekmovalnem urniku sprejela letos. Sodeč po poročanju številnih medijev bo neznank o tem konec že danes, ko bo Fifa v Ruandi za končno rešitev sprejela različico z 12 skupinami.

Toliko različnih skupin ni bilo še na nobenem svetovnem prvenstvu. V vsaki skupini bodo štiri ekipe, napredovanje v šestnajstino finala, kjer bo v igri za naslov ostalo 32 izbranih vrst, pa si bosta v vsaki skupini izborili najvišje uvrščeni reprezentanci, poleg teh pa bo napredovalo še osem najboljših tretjeuvrščenih ekip.

Iz Evrope le tretjina udeležencev

Slovenija je nazadnje nastopila na SP pred 13 leti. Foto: Vid Ponikvar Na svetovno prvenstvo se je bilo zaradi nepredvidljivih kvalifikacij pogosto zelo zahtevno uvrstiti. Zato je bilo veselje tistih, ki jim to ne uspeva vsakič in ne spadajo med najboljše na svetu, še toliko večje, kar je Slovenija nazadnje na lastni koži občutila leta 2009. Ko je Kekova četa presenetila Rusijo in si uvrstila nastop na SP 2010, je v ponosni državici z dvema milijonoma prebivalcev zavladala nepopisna nogometna evforija. Nogomet ima ogromno moč, dvoboji svetovnega prvenstva izžarevajo poseben čar, saj jih spremlja na milijarde navdušencev na vseh celinah.

Na naslednjem svetovnem prvenstvu bo nekoliko drugače, saj bo na tekmovanju nastopila skoraj četrtina vseh članic svetovne nogometne družine, Fifa pa je v želji po še večjem zaslužku omogočila večjo možnost za preboj na največje tekmovanje zlasti reprezentancam, ki ne prihajajo iz dveh najbolj kakovostnih nogometnih celin, kot sta Evropa in Južna Amerika (v zadnjem finalu sta se pomerili Argentina in Francija). Azija, ki pomeni ogromen trg, bo na primer v primerjavi s SP 2022 v Katarju lahko na SP 2026 spremljala še štiri dodatne reprezentance. Evropa, kjer je zgoščena največja nogometna kakovost, ogromno članic Evropske nogometne zveze (Uefa) spada med svetovne velesile in s tem tudi največje favoritinje za naslov svetovnega prvaka, pa bo pridobila le tri dodatna mesta. Tako bo iz Evrope na naslednjem svetovnem nogometnem vrhuncu nastopila le tretjina vseh udeležencev (16 od 48).

Naslov svetovnega prvaka bo leta 2026 branila Argentina. Foto: Guliverimage

Fifa sicer šteje 211 članic, le 78, med njimi je to Sloveniji uspelo dvakrat (v letih 2002 in 2010), pa jih je že nastopilo na največjem svetovnem odru. Finale naslednjega "maratonskega" svetovnega prvenstva, na katerem so si kot gostiteljice že zagotovile nastop ZDA, Kanada in Mehika, bo 19. julija 2026. Drugič v zgodovini bo odigran v ZDA. Leta 1994 je prinesel srečo Braziliji, ta je po strelih z bele točke premagala slovensko sosedo Italijo.