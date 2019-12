Mile kazni Uefe turškim nogometašem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Evropska nogometna zveza (Uefa) je 16 nogometašem Turčije, ki so oktobra na tekmah kvalifikacij za EP 2020 proti Albaniji in Franciji z vojaškim pozdravom ob doseganju zadetkov podprli napad turške vojske na položaje kurdskih sil v Siriji, izrekla opomin, zveza pa bo morala plačati 50.000 švicarskih frankov kazni. Novico je danes sporočila Uefa.

Uefa na svojih tekmah prepoveduje izražanje političnih stališč in prikazovanje s tem povezanih simbolov. Poteza turških nogometašev je zato naletela na ostre kritike. Zdaj je tarča kritik tudi Uefa, ki je izrekla mile kazni, na katere se turška zveza lahko še pritoži.

Podobno mile so bile kazni zaradi pozdrava tudi na tekmi kvalifikacij za EP nogometašev do 19 let na tekmi istanbulskega Basaksehirja v evropski ligi.

Preberite še: