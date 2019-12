Arsenal je potrdil novega trenerja. Na kaj še čakajo v Liverpoolu?

Španec Mikel Arteta je z Arsenalom podpisal pogodbo za tri leta in pol in nasledil rojaka Unaia Emeryja, ki je brez službe v Londonu ostal novembra lani.

Arteta tako zapušča Manchester in se vrača v London, kjer je kot nogometaš že bil in v petih letih z Arsenalom osvojil dva pokala FA.

Uradna potrditev Arsenala:

Comunicado Oficial: Arteta 😉 — Arsenal (@Arsenal) December 20, 2019

Arteta je v Manchester City odšel takoj po koncu igralske kariere, ki jo je končal prav pri Arsenalu, in se leta 2016 skupaj s Josepom Guardiolo pridružil trenerskemu kadru Manchester Cityja.

Tam je pokazal velik trenerski potencial in naj bi bil eden glavnih trenerskih umov v strokovnem štabu slovitega Španca na klopi Cityja. Prav to naj bi bil eden njegovih glavnih argumentov, s katerimi je prepričal svoje nove delodajalce.

Španec se vrača v Arsenal, s katerim je med letoma 2011 in 2016 osvojil dve lovoriki. Foto: Reuters

Lastniki so mu takoj dali vedeti: Pomembne so lovorike!

"Vsi vemo, da nas čaka še ogromno dela, a sem prepričan, da ga bomo opravili. Moramo biti konkurenčni in osvajati lovorike. To sta mi jasno povedala tudi lastnika Stan in Josh Kroenke. S tem se seveda povsem strinjam. Sem realist in vem, da do uspeha ne bomo prišli čez noč, a sem optimist. V tej ekipi je veliko sijajnih nogometašev, za njimi pa prihaja kopica mladih iz nogometne šole Arsenala," je ob prvem nastopu v vlogi trenerja Arsenala povedal Španec, ki bo pri 37 letih debitiral v samostojni trenerski vlogi.

To se ne bo zgodilo v soboto, ko se bo Arsenal v angleški premier ligi pomeril s še enim nekdanjim klubom Artete, Evertonom, ampak dan za tem.

V Liverpoolu bo moštvo vodil zdajšnji začasni trener Arsenala, ki je trenutno šele na desetem mestu prvenstvene lestvice, Frederik Ljungberg.

Na potrditev prihoda Carla Ancelottija na klop Evertona, ki naj bi se zagotovo zgodila, še čakamo. Foto: Reuters

Kdaj se bo bel dim pokadil z Goodison Parka?

Zanimivo, Arsenal se bo pomeril proti klubu, ki je pred kratkim prav tako ostal brez trenerja, Evertonom, ki je na lestvici angleškega prvenstva še šest mest nižje, na 16. mestu.

Everton naj bi bil že praktično dogovorjen s slovitim Italijanom Carlom Ancelottijem, ki je prejšnji teden ostal brez službe pri Napoliju, a za zdaj na Goodison Parku prihoda nekdanjega trenerja Milana, Juventusa, Real Madrida, Chelseaja in Bayerna Münchna, ki se lahko pohvali s tremi naslovi evropskega prvaka, še niso potrdili.

Proti Arsenalu bo Liverpoolčane vodil Duncan Ferguson.