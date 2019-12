Včerajšnja udarna novica iz Liverpoola (še) ni povsem resnična.

"Lahko potrdimo, da za zdaj pogodbe nismo ponudili še nobenemu od kandidatov za našo klop. Novega trenerja bomo poskušali potrditi kmalu, a ga za zdaj še nismo. Do takrat, ko se bo to zgodilo, Duncan Ferguson ostaja naš začasni trener in bo vodil tudi sredino pokalno tekmo proti Leicester Cityju," so v izjavi za javnost zapisali pri Evertonu in tako ovrgli trditve Skysporta, da je Carlo Ancelotti že podpisal pogodbo z Liverpoolčani in po manj kot enem tednu od tega, ko so ga odslovili pri Napoliju, našel svojo službo.

Po trditvah vseh pomembnejših otoških medijev, tudi Skysportsa, 60-letni Italijan, ki spada med najboljše evropske trenerje zadnjih dveh desetletij, ostaja favorit številka ena, a za zdaj trener Evertona še ni postal.

Izkušeni trener, ki je z Milanom in Real Madridom osvojil tri naslove evropskega prvaka, lovorike pa prinašal tudi Juventusu, PSG, Bayernu Münchnu in Chelseaju, s katerim je leta 2010 postal angleški prvak, naj bi bil tudi prva želja bogatega lastnika Evertona Farhada Moshirija, a menda ni edini kandidat.

Sporočilo za javnost Evertona:

🔵 | An update on the ongoing work to recruit a new permanent manager. #EFC — Everton (@Everton) December 16, 2019

Kdo še meri na klop Evertona?

Na klop Evertona naj bi merila tudi njegov nekdanji trener David Moyes in tudi športni direktor RB Leipziga, v preteklosti pa tudi njegov trener, omenjalo pa se je tudi zdajšnjega pomočnika Josepa Guardiolo pri Manchester Cityju, Španca Mikela Arteto, ki pa je, kar je potrdil tudi njegov nadrejeni v Manchestru, trenutno glavni kandidat - po odhodu njegovega rojaka Unaija Emeryja - za izpraznjeno klop londonskega Arsenala.

Se lahko zgodi, da se na Goodison Park, kjer je prebil kar 11 let, po letu 2013 vrne Škot David Moyes? Foto: Reuters

Everton je trenutno na katastrofalnem 16. mestu elitne angleške premier lige, v Evropi pa v tej sezoni ne igra.

Po pokalni tekmi proti Leicestru ga nov obračun čaka v soboto, ko bo nastopil v angleški premier ligi, pomeril pa se bo prav proti Arsenalu. Bo to tekma, na kateri ga bo že vodil nov trener, ki bo tako tudi uradno postal naslednik Marca Silva? Tega so v Evertonu odslovili pred kratkim.