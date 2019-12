Napoli že ima novega trenerja

Manj kot 24 ur za tem, ko so po zmagi nad Genkom v ligi prvakov odpustili Carla Ancelottija, so pri Napoliju že imenovali novega trenerja. Na jug Italije se seli Gennaro Gattuso.

Carla Ancelottija so pri Napoliju odpustili nekaj ur po tem, ko se je suvereno uvrstil v osmino finala lige prvakov po zmagi s 4:0 nad Genkom. Za izkušenega italijanskega trenerja, ki se lahko pohvali s kar tremi naslovi evropskega prvaka (dvakrat mu je to uspelo z Milanom, enkrat pa z Real Madridom), je bil usoden kar devet tekem dolg niz brez zmage pred tem.

Že takoj, ko je postalo jasno, da je 60-letni nekdanji trener Juventusa, Milana, Real Madrida, PSG in Bayerna Münchna postal nekdanji še v primeru Napolija, so v Neaplju zakrožile govorice, da ga bo nasledil precej manj izkušeni in manj uspešni trener Gennaro Gattuso. Danes so se izkazale za resnične.

Pri Napoliju so namreč sporočili, da je njihov nov trener postal ta 41-letnik, ki je precej večji pečat kot trener pustil v vlogi nogometaša. "Moramo delati trdo, začeti osvajati točke in se prebiti iz tega težkega obdobja," je po tem, ko je bil imenovan za novega trenerja, povedal Gattuso.

"Moramo se sestaviti in se začeti vzpenjati po lestvici," je še povedal novi trener Napolija, ki je v italijanskem prvenstvu šele na sedmem mestu, osem točk oddaljen od četrtega mesta, ki ob koncu sezone prinaša ligo prvakov.

Gattuso je do zdaj vodil švicarski Sion, pri katerem je zdržal vsega tri tekme, Palermo (osem tekem), poem pa še drugoligaša Piso in nazadnje Milan, na klopi katerega je sedel do maja letos.