Šok v Italiji: Ancelotti kljub visoki zmagi pri Napoliju ostal brez službe

Neapeljski klub je odločitev objavil nekaj ur po zmagi v ligi prvakov, s katero je Napoli končal črn niz devetih zaporednih tekem brez zmage v različnih tekmovanjih.

"Prijateljstvo in medsebojno spoštovanje med klubom, njegovim predsednikom Aureliom De Laurentiisom in Carlom Ancelottijem ostajata enaka," je klub na kratko sporočil prek Twitterja.

SSC Napoli has taken the decision to part ways with first-team coach Carlo Ancelotti.

The friendship and mutual respect between the club, President Aurelio De Laurentiis and Carlo Ancelotti remain intact.