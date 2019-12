Vse kaže, da je Arsenal pri Guardioli našel novega trenerja

Pri londonskem Arsenalu so za petek napovedali novinarsko konferenco, na kateri bodo razkrili ime novega trenerja. To bo skorajda zagotovo postal dozdajšnji pomočnik Josepa Guardiole pri Manchester Cityju, Španec Mikel Arteta.

Pred tremi tedni so se pri Arsenalu poslovili od Unaia Emeryja, ki je v London prišel po kar 22 let trajajočem obdobju Arsena Wengerja, a ga zaradi slabih rezultatov odslovili po nekaj več kot letu dni. Odkar je Španec odšel, je Arsenal vodil njegov nekdanji zvezdnik Freddie Ljungberg, ki je tiho upal na to, da bo postal stalna rešitev, a z rezultati ni prepričal. Šved, sicer debitant med trenerji na članski ravni, je na petih tekmah zmagal samo enkrat, ob tem pa dvakrat izgubil in dvakrat remiziral.

Že nekaj časa je jasno, da Arsenal išče novega trenerja, že nekaj dni pa je bil kot favorit številka ena označen še en debitant med trenerji in še en Španec, Mikel Arteta. Ta 37-letni nekdanji nogometaš Arsenala, pri katerem je leta 2016 končal nogometno pot, je od julija 2016 pomočnik Josepa Guardiole pri Manchester Cityju, s katerim ima pogodbo do leta 2021.

Prav zaradi tega bodo morali Londončani, če bo res postal njihov trener, za kar pa naj ne bi obstajalo nobenega dvoma, prvakom iz Manchestra za novega trenerja odšteti odškodnino. Kako visoko, ni znana, a naj bi šlo za več kot milijonsko vsoto.

Po treh letih in pol, v katerih je klubu pomagal do sedmih lovorik, tudi dveh naslovov angleškega prvaka, se poslavlja od Manchester Cityja. Foto: Reuters

Od sodelavcev v Manchestru se je že poslovil

Da bo Arteta najverjetneje res postal nov trener Arsenala, gre soditi tudi po informacijah, ki prihajajo iz Manchestra. Španec naj bi se namreč danes že poslovil od svojih sodelavcev in nogometašev pri Cityju.

Arsenal bi moral danes organizirati redno novinarsko konferenco, ki pa jo je odpovedal in jo prestavil na petkov termin. Takrat naj bi se kot njegov nov trener predstavil Arteta, ki v soboto, ko Londončane čaka prvenstveni obračun z Evertonom (tudi ta še čaka na novega trenerja, kar naj bi kmalu postal Carlo Ancelotti), Arsenala še ne bo vodil s klopi. Še zadnjič naj bi v vlogi trenerja na tej tekmi nastopil Ljungberg, potem pa bo vajeti v svoje roke prijel njegov naslednik.

Arsenal je trenutno šele na zanj katastrofalnem 10. mestu prvenstvene lestvice, v ligi Europa pa se je brez težav prebil v 1/16 finala, v kateri ga februarja prihodnje leto čaka prva tekma proti grškemu Oylmpiacosu.