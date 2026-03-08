V nedeljo sta se vzporedno igrala največja derbija tako v Sloveniji kot tudi na Hrvaškem. Če sta se Olimpija in Maribor v Stožicah razšla brez zadetkov (0:0), pa je bilo veliko bolj pestro v Splitu, kjer je zagrebški Dinamo zadal boleč udarec Hajduku. Na razprodanem Poljudu je pred 33 tisoč gledalci zmagal s 3:1 in na lestvici ušel največjemu tekmecu na ogromnih deset točk prednosti, kot prvi pa je mrežo Splitčanov zatresel slovenski legionar Miha Zajc!

Dolgoletni slovenski nogometni reprezentant Miha Zajc po tem, ko ga nekdanji selektor Matjaž Kek ni uvrstil na seznam potnikov na Euro 2024, ni več oblekel državnega dresa, s predstavami, ki jih prikazuje v tej sezoni pri zagrebškem Dinamu, pa daje občutek, da bi lahko predstavljal dodano vrednost v zvezni vrsti slovenske reprezentance, ki jo po novem vodi Boštjan Cesar. Primorec se je izkazal v 7. minuti, ko je nanj pozabila obrambna vrsta Hajduka. Imel je dovolj časa, da je mirno in natančno zatresel mrežo dalmatinskega velikana.

Zagrebčani so le štiri minute pozneje prek nekdanjega upa Bayerna Gabriela Vidovića podvojili prednost, nato je ameriški dragulj Hajduka Rokas Pukštas v 28. minuti vrnil upanje gostiteljem (1:2), a je Dinamo še pred koncem prvega polčas z novim zadetkom, tokrat je zadel v polno Alžirec Monsef Bakrar, ušel na 3:1.

V drugem polčasu so Zagrebčani suvereno ubranili prednost, Zajc pa je v igri ostal do 77. minute. Tako se mu nasmiha naslov hrvaškega prvaka, saj je Dinamo po zmagi na Poljudu, ta je bila že druga v tej sezoni, tudi na prvi pa je v polno meril izkušeni Slovenec, ušel najbližjemu zasledovalcu za deset točk.

"Odigrali smo popolno tekmo, tako smo si to tudi zamišljali. Dobro smo vstopili v tekmo, hitro dosegli dva zadetka. Nato smo morda prelahko prejeli zadetek za 1:2, a v drugem polčasu nismo Hajduku dovolili niti ene priložnosti. To je bila zaslužena zmaga. Bili smo sveži, rotirali ekipo, kar je prišlo do izraza v prvem polčasu," je Zajc izpostavil po tekmi za MAXSport televizijo.

Zajc: Nikoli ne smeš podceniti Hajduka

Dinamo si je lahko privoščil več svežine v igri, saj je med tednom v četrtfinalu pokala proti nižjeligašu Kurilovec spočil najboljše igralce, Hajduk pa je na stresnem gostovanju na Reki na dramatičnem srečanju, ki je postreglo kar z 20-minutnim sodnikovim podaljškom, spektakularno ostal brez zmage (2:3), čeprav je še v 107. minuti na Rujevici vodil proti Rijeki z 2:1.

"Vesel sem, da smo odigrali dobro tekmo. Nikoli ne smeš podceniti Hajduka, zlasti na Poljudu. Do reprezentančnega premora imamo še dve tekmi, nato nas čakata še mesec in pol. Moramo ostati zbrani in si čimprej zagotoviti naslov prvaka," je še povedal 31-letni Zajc.

Mladi slovenski legionar Sven Šunta tokrat pri Dinamu ni kandidiral za srečanje, slovensko kolonijo v Zagrebu pa sestavlja tudi Sandro Bloudek, pomočnik trenerja Maria Kovačevića. Zagrebčani so na Hrvaškem v igri za dvojno krono, saj so se prebili tudi v polfinale hrvaškega pokala, nedavno pa so končali evropsko sezono, ko so v kvalifikacijah za osmino finala evropske lige po podaljšku na povratnem dvoboju izpadli proti belgijskemu Genku.