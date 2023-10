Messijev Inter Miami poražen za konec sezone

Nogometaši Charlotta so sinoči doma z 1:0 premagali Inter Miami argentinskega zvezdnika Lionela Messija in si v zadnji tekmi rednega dela sezone v severnoameriški ligi MLS priigrali vstopnico za končnico. Messi je prvo sezono v ligi MLS z Miamijem sklenil na 14. mestu vzhodne konference.

Za Charlotte je edini gol na dvoboju v 13. minuti dosegel kolumbijski napadalec Kerwin Vargas.

Messi je po vrnitvi z reprezentančne akcije z Argentino za Miami zaigral prvič po 20. septembru, ko je takrat njegova poškodba zaustavila nalet Interja v boju za končnico. Že nekaj časa je bilo jasno, da se Miami, ki je zbral 34 točk, ne bo uvrstil v končnico, ki jo je z devetim mestom in 43 točkami za las ujel Charlotte.

Charlotte se bo z osmouvrščenim New York Red Bulls pomeril v predkrogu za končnico na vzhodu. Rdeči biki bodo še 14. sezono zapored igrali v končnici, letos pa so si jo izborili po dramatičnem zaključku proti Nasvhillu, ko je v 94. minuti enajstmetrovko izkoristil John Tolkin.

Na zahodu se bosta v tekmi predkroga za končnico pomerila Sporting Kansas City in San Jose Earthquakes.

Na vrhu vzhodne konference so sicer končali nogometaši Cincinnatija, ki so zbrali 69 točk, šest več od drugouvrščenega Orlando Cityja. V končnico so se prebili še Columbus Crew, Philadelphia Union, New England Revolution, Atlanta United in Nasvhille.

Redni del sezone na zahodu je na prvem mestu sklenil St. Louis City (56 točk), v končnici pa bodo igrali še Seattle Sounders (53), Los Angeles (52), Houston Dynamo, Real Salt Lake, Vancouver Whitecaps in Dallas.

