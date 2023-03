Posebna čast za Messija: njegov kip bo stal ob boku Peleja in Maradone

Argentinski nogometni reprezentanci in kapetanu izbrane vrste Lionelu Messijo so na sedežu Južnoameriške nogometne zveze Conmebol v Paragvaju pripravili slovesni sprejem po osvojitvi naslova svetovnih prvakov. Obenem so razkrili tudi Messijev kip, ki bo v muzeju stal poleg tistih Diega Maradone in Peleja.