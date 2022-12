Messi se je odločil, Beckham ne bo zadovoljen

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi ima z bogatim pariškim klubom PSG sklenjeno pogodbo do konca sezone. Po poročanju francoskega časnika La Parisien pa se je najboljši igralec letošnjega SP v Katarju, na katerem je uresničil otroške želje in z gavči postal svetovni prvak, že odločil, kje bo igral v prihodnji sezoni.

Nogometni svet v zadnjih tednih doživlja pravcato messimanijo. Že tako cenjeni Argentinec je z zadnjimi podvigi in uspehi še pridobil vrednost, sodeč po lastnih izjavah, kako želi še naprej vztrajati v državnem dresu, pa namerava igrati na najvišji ravni vsaj še nekaj sezon. Kje bo nadaljeval klubsko kariero?

S Parižani želi vztrajati na evropskem vrhu

Lionel Messi pri PSG sodeluje tudi s Kylianom Mbappejem. Skupaj sta na SP 2022 dosegla 15 zadetkov, od tega kar pet v finalu. Foto: Guliver Image Čeprav se za 35-letnega nogometnega velemojstra, ki je večino kariere navduševal v dresu Barcelone, lani poleti pa se je preselil v Pariz, zanimajo številni klubi, se je priljubljeni kralj strelcev iz Rosaria odločil, kako bo tudi po koncu prihodnje sezone ostal zvest Parku princev.

Projekt PSG, ki ga usmerja premožni Katarec Naser Al-Khelaifi, tesno vpet v evropski nogomet tudi kot predsednik Evropskega združenja klubov (ECA), mu je všeč. S kopico zvezdnikov, v napadu sodeluje tako z znancem iz finala SP 2022 Kylianom Mbappejem kot tudi južnoameriškim sosedom Neymarjem, načrtuje najvišje cilje v ligi prvakov.

Lionel Messi bo še nekaj časa ostal v domovini, ki slavi tretji svetovni naslov Argentine. Foto: Reuters

Francosko prvenstvo je s PSG že osvojil, v nadaljevanju pa želi navijačem privoščiti še več veselja v Evropi. Do zdaj je v dresu Parižanov na 52 tekmah zbral 23 zadetkov in 29 podaj. Italijanski novinar Fabrizio Romano poroča, kako je Messi z vodstvom francoskih prvakov sklenil ustni dogovor, na novi pogodbi, ki mu jo ponuja PSG, pa se čaka le še podpis argentinskega junaka. Ta je v teh dneh v domovini, kjer poteka večdnevni festival proslavljanja fanatičnih ljubiteljev nogometa. Messi je prerasel v tako veliko ikono, kot je za Argentince žal že pokojni Diego Armando Maradona, v Evropo pa se vrača ob koncu leta.

Messi ima ogromne načrte tudi s PSG, a mu je v prejšnji sezoni spodletelo v ligi prvakov in francoskem pokalu. Foto: Reuters

Francoski časnik La Parisien poroča, kako je Messi že podaljšal pogodbo za eno sezono. To naj bi storil še pred začetkom SP, s tem pa pokazal, kako želi v prihodnosti s Parižani poseči po največjih ciljih. Tudi ligi prvakov, kjer čaka PSG v osmini finala spomladi izjemno zahteven tekmec, Bayern iz Münchna.

Nič ne bo z Barcelono, Savdijci, ligo MLS ...

Se bo Messi še kdaj vrnil v Barcelono? Foto: Guliverimage/Getty Images Če bo Messi resnično ostal pri PSG tudi v sezoni 2023/24, bo s tem dokončno jasno, kako se ne bodo uresničile želje nekaterih drugih klubov, s katerimi se je v zadnjem obdobju povezovalo kapetana argentinske reprezentance. To je na primer Barcelona, ki je v ogromnih finančnih težavah, a je Messiju ob lanskem odhodu pustila sporočilo, kako bodo vrata zanj vedno odprta.

Nič ne bo niti s ponudbo iz Savdske Arabije (s to državo veliko posluje), kamor bi se lahko po številnih govoricah kmalu preselil njegov dolgoletni največji tekmec Cristiano Ronaldo, niti z odhodom čez veliko lužo na Florido, kjer je legendarni Anglež David Beckham pomagal postaviti na noge klub Inter, ki nastopa v ligi MLS.

David Beckham si je ogledal številne tekme SP 2022 v Katarju. Foto: Reuters

Beckham je bil v zadnjih mesecih pomemben člen Katarja pri promociji SP, kot kaže, pa mu najboljšega igralca, ki je v zadnjih tednih nastopal na katarskih stadionih in postal svetovni prvak, vendarle ne bo uspelo pripeljati v ZDA. Vsaj naslednjo sezono. Morda mu uspe pozneje, za zdaj pa je vse bolj verjetnejši scenarij, da bo Messi ostal v Parizu vsaj do poletja 2024. Takrat bo star že 37 let.