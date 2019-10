Med obtoženimi bolgarskimi navijači tudi 18-letnik

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bolgarske oblasti so v zvezi z rasizmom na nogometni tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020 med Bolgarijo in Anglijo identificirali devet osumljencev, med njimi je tudi najstnik. Ta je obtožen huliganizma, štiri izgrednike pa so že denarno kaznovali in jim prepovedali vstop na športne dogodke, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na ponedeljkovi tekmi so bolgarski navijači poskrbeli za neljube rasistične vzklike in nacistične pozdrave ter žaljenje temnopoltih angleških nogometašev. Izgredi so vodili v odstop predsednika bolgarske nogometne zveze, ta pa še čaka na kazen Evropske nogometne zveze, ki incident preiskuje.

Policija v Sofiji je s pomočjo videoposnetkov s stadiona identificirala devet osumljencev, šest jih je v sredo pridržala.

"Osemnajstletnika smo v sredo pozno zvečer obtožili huliganizma in mu podaljšali pripor za naslednjih 72 ur," je za AFP povedala tiskovna predstavnica tožilstva Nevena Zartova. Najstnik je obtožen kazanja opolzkih kretenj in nacističnih pozdravov, dvakrat pa se je obrnil proti nogometni zelenici in slekel hlače. Če ga bodo spoznali za krivega, mu grozi petletna zaporna kazen.

"Preostala četverica je dobila denarno kazen v višini 511 evrov in dvoletno prepoved obiskovanja športnih dogodkov. Postopek proti petemu osumljencu, ki je mladoleten, še traja," pa je dodala tiskovna predstavnica policije Svetoslava Kostadinova.

