"Prihaja trenutek, ki se mu ne more izogniti noben nogometaš. Po več kot 18 letih in veliko stvareh, ki mi jih je dal nogomet, to poletje končujem kariero," je nemška tiskovna agencija dpa navedla 36-letnega srednjega branilca.

Hummels se je leta 2003 pridružil Bayernovi akademiji, leta 2007 pa doživel članski debi z bavarskim moštvom. Kmalu zatem se je preselil k tekmecu iz nemške lige Borussii Dortmund, kjer je bil od leta 2008 do 2016.

K Bayernu se je vrnil leta 2016, tri leta zatem pa je znova oblekel rumeno-črni dres zasedbe iz Dortmunda. Po sezoni 2023/24 je prestopil v Italijo k Romi.

Foto: Reuters

"Vem, koliko mi je ta cela avantura pomenila, kako izjemno jo je bilo izkusiti. Ker zahteva veliko, zahteva prave trenerje ob pravem času, zahteva pravo pripravljenost ob pravem času in prave soigralce ob pravem času," je dejal Hummels.

Hummels je osvojil šest naslovov nemškega prvaka in štiri nemške pokale. Vrhunec pa je bilo slavje z Nemčijo na svetovnem prvenstvu 2014. Foto: Reuters

Nazadnje je za nemško vrsto igral novembra 2023.