Po informacijah portala Ekipa24 so nogometnega vratarja Matka Obradovića v ponedeljek urgentno prepeljali v bolnišnico v Dalmaciji, kamor je prišel v izjemno težkem stanju. "Zdravnikom ga je uspelo rešiti, vendar pa Matko, h kateremu so odpotovali člani družine in nekateri bližnji, še ni izven nevarnosti," so še zapisali pri Ekipi. Uradnih informacij o zdravstvenem stanju 33-letnega Dalmatinca ni.

Matko Obradović je bil del Murine šampionske ekipe. Foto: Grega Valančič/Sportida Obradović je v Sloveniji igral od leta 2010, uveljavil se je v dresu Mure, ki ga je nosil med letoma 2018 in 2022. S prekmurskim prvoligašem je osvojil slovensko krono. V tistem času je bil eden najboljših vratarjev na slovenskih zelenicah. To mu je decembra 2022 prineslo prestop v visokoleteči NK Celje. V prejšnji sezoni je začel le devet tekem, v tej sezoni pa ostal na stranskem tiru. Že pod Damirjem Krznarjem ni več branil, niti pod Albertom Riero. Pred tednom dni je prišlo do sporazumne prekinitve pogodbe, ki je Dalmatinca na klub sicer vezala do leta 2027.