"Imam oris tega, kaj se dogaja v ženskem nogometu, čeprav še ne toliko, kot bi si želel. Prvi cilj je, da se v prihodnje dodobra spoznamo. Ne glede na vse pa je imperativ to, da ekipo pripravimo do točke, da bo lahko konkurirala za visoka mesta. To bo šlo skozi določen proces, želim pa si, da bi se držali zastavljene strategije," je dejal novi strateg Radomljank Matej Rožič Mavrič. Pred tem je nekdanji slovenski reprezentant kot trener nazadnje delal v Novi Gorici, kjer je vodil kadetsko selekcijo, od lanskega septembra pa je del trenerskega štaba ženske reprezentance Slovenije. Po koncu uspešne nogometne kariere je v Kopru in Novi Gorici deloval tudi kot športni in tehnični direktor.

"Ko sem končal aktivno kariero nogometaša, sem bil tehnični vodja in športni direktor v Kopru, nato pa še tehnični direktor v Novi Gorici. Nato sem začutil, da je prišlo do pomanjkanja stika z igriščem, zato sem se odločil podati v trenerske vode. Trenutno zaključujem izobraževanje za Uefa licenco Pro. Kot trener mirenske Adrie sem se že preizkusil v članskem klubskem nogometu, v Novi Gorici pa sem delal s selekcijama do 15 in 17 let," je 45-lenti trener za spletno stran kluba pojasnil dosedanje izkušnje.

Nekdanji osrednji branilec je za Slovenijo odigral 37 tekem. Na klubski sceni je igral za Gorico, norveški Molde, nemški Koblenz in avstrijski Kapfenberg, pred igralsko upokojitvijo pa se je v vrni v Slovenijo v Koper.