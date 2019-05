Matavž obstal pred vrati Evrope

V ponedeljek je obstal pred vrati reprezentance, dan za tem je Tim Matavž ostal tudi brez Evrope in z Vitessejem v finalu play-offa nizozemskega prvenstva izgubil proti Utrechtu, čeprav je Primorcu in njegovim soigralcem iz Arnhema po prvi tekmi kazalo zelo dobro.

V prejšnji sezoni je Vitesse v rednem delu nizozemskega prvenstva pristal na šestem mestu in se, tako kot vsi prvoligaši med četrtim in sedmim mestom, podal v play-off za zadnje mesto v ligi Europa. Po zmagi v polfinalu je v finalu odpravil Utrecht in se uvrstil v Evropo.

Letos je bila sezona Vitesseja skorajda identična, redni del je končal na petem mestu in se spet podal v play-off za isto tekmovanje. V polfinalu je, tudi z dvema goloma Tima Matavža, brez večjih težav odpravil Primorčev nekdanji klub Groningen, potem pa v finalu naletel na lanskoletnega tekmeca. V petek je z novim zadetkom Matavža remiziral z 1:1 v Utrechtu in bil pred torkovo povratno tekmo v ugodnem položaju.

Se pa na žalost navijačev Vitesseja obračun v Arnhemu ni razpletel tako, kot so si želeli. Utrecht je zmagal z 2:0 in se prebil v Evropo, medtem ko so Matavž in soigralci ostali brez nje. Izkušeni slovenski napadalec, ki se ni znašel na ponedeljkovem seznamu selektorja Matjaža Keka za prihajajoči tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020 v Avstriji in Latviji, je tako na neljub način sklenil sezono, v kateri je imel precej težav s poškodbami.

Matavž, ki je bil tudi tokrat na igrišču od prve do zadnje minute, je v 22 nastopih zabil 11 golov, a zaradi zloma noge ni igral od konca septembra lani do konca marca letos.