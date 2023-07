Nogometni otrok Chelseaja postal rdeči vrag

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Angleški nogometni klubski velikan Manchester United je ponosno predstavil prvo veliko poletno okrepitev. Iz Chelseaja je prišel angleški reprezentant Mason Mount, ki komaj čaka, da zaigra za rdeče vrage. "Nikoli ni lahko zapustiti kluba, s katerim si odraščal, a Manchester United predstavlja izjemen izziv za novo obdobje v moji karieri," je po sklenitvi dogovora na Old Traffordu dejal novopečeni rdeči vrag.

Nogometnega otroka Chelseaja je navdušil projekt, ki mu ga je predstavil trener Erik ten Hag. Prepričan je, da se lahko Manchester United vpiše med najboljše in znova kandidira za najvišja mesta, ki so v zadnjem desetletju na Otoku rezervirana za druge klube. Kako je osvajati lovorike, je dobro spoznal pri Chelseaju, s katerim je postal tudi evropski prvak (2021), v 195 nastopih pa zbral 37 zadetkov in 37 asistenc.

Dotted line = signed 😃🖊️#MUFC — Manchester United (@ManUtd) July 5, 2023

V prejšnji sezoni mu pri bogatem londonskem klubu, ki je bil največji zapravljivec na svetu na dveh zaporednih prestopnih rokih, ni šlo vse po načrtih. Modri so padli v rezultatsko krizo, nato pa se je ponudila priložnost za spremembo klubskega okolja. Manchester United je zanj odštel okrog 60 milijonov evrov. Mount je z rdečimi vragi sklenil petletno pogodbo z možnostjo podaljšanja za še eno sezono.