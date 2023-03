Masaker na Otoku, kakršnega niso doživeli že skoraj sto let

"Nismo igrali kot ekipa, bilo je neprofesionalno. Seveda sem jezen in tudi presenečen, ker je bila ekipa v zadnjih tednih in mesecih močna in je imela zmagovalno miselnost," je po polomu Manchester Uniteda proti Liverpoolu (0:7) v premier ligi po tekmi razočarano razlagal strateg rdečih vragov Erik Ten Hag. United je doživel najvišji poraz po letu 1931.

Ko je strokovni komentator in nekdanji član Liverpoola Graeme Souness pred največjim angleškim nogometnim derbijem v nedeljo v studiu tamkajšnje televizijske mreže samozavestno napovedal, da bo tekma med Liverpoolom in Manchester Unitedom pripadla prvim, smeha nista mogla zadržati legendi rdečih vragov Roy Keane in Gary Neville, ki sta bila prepričana o uspehu svoje ekipe. In glede na zadnje rezultate zagotovo nista bila edina, saj je bil Manchester United od novega leta naprej v izjemni formi, v premier ligi je imel deset točk prednosti pred Liverpoolom, ob tem pa so pri rdečih vragih vse bolj upali tudi na morebitno možnost vključitve v boj za prvaka.

Cody Gakpo je ob koncu prvega polčasa zadel za 1:0. Foto: Reuters

Čeprav Liverpool letos ne blesti, pa je obračun z Manchester Unitedom vedno nekaj posebnega in še vedno velja za največji nogometni derbi na Otoku. Nedeljski se je zapisal v zgodovino, saj je Liverpool pred domačimi navijači zmagal s kar 7:0 in večnim rivalom prizadejal najhujši poraz v premier ligi vse od leta 1931, ko so jih z enakim izidom premagali Wolves, pred tem pa še Aston Villa (1930) in Blackburn Rovers (1926). To je bila hkrati tudi najvišja zmaga Liverpoola na derbijih z Unitedom, do zdaj je za rekord veljala zmaga s 7:1 iz leta 1895.

Po precej izenačenem prvem polčasu, v katerem so nekoliko prednjačili varovanci Erika ten Haga, pa je v sklepu prvega polčasa sledil prvi gol v izvedbi Codyja Gakpa. V drugem delu pa je pri Manchester Unitedu sledil razpad sistema. Za gostitelje so se med strelce po dvakrat vpisali Darwin Nunez, že omenjeni Gakpo in Mohamed Salah, ki je s 129 zadetki postal najboljši strelec Liverpoola v zgodovini kluba, saj je na vrhu izrinil Robbieja Fowlerja. Za konec je zadel še Roberto Firmino in postavil neverjetnih 7:0.

Erik Ten Hag ni skrival razočaranja. Foto: Guliverimage

V zasedbi Manchester Uniteda so bili po svojem šele drugem porazu v letu 2023 izjemno razočarani, strateg Erik ten Hag je po zadnjem sodniškem žvižgu hitro zapustil zelenico. "Odigrali smo korekten prvi polčas z eno napako ob koncu. Bili smo boljši. Drugi polčas pa … to nismo mi. To niso naši standardi. Nismo igrali kot ekipa, bilo je neprofesionalno. Seveda sem jezen in tudi presenečen, ker je bila ekipa v zadnjih tednih in mesecih močna in je imela zmagovalno miselnost. Razočarali smo svoje navijače, povsem normalno je, da so tekmo zapustili predčasno, sram me je, da smo jih tako razočarali," je v komentarju po tekmi dejal ten Hag, ki je zabeležil najvišji poraz v svoji trenerski karieri.

"Nimam pojasnila. V drugem polčasu nismo niti približno opravili svoje službe, res je bilo amatersko. V preteklosti smo že videli, da se lahko poberemo. To je zagotovo velik korak nazaj in je nesprejemljivo. Res sem razočaran in jezen. To je za nas trenutek resnice, s tem se moramo spopasti," je priznal ten Hag. "Res ne vem, kaj bi rekel, to je res slabo. Igralcem sem povedal svoje, to je bilo popolnoma neprofesionalno. V igri ni bilo nobene discipline. V zadnjem času smo naredili korak naprej, a videli ste, kaj se zgodi, ko ne držimo svojih standardov. To je nesprejemljivo, a je konec koncev le ena tekma. Vrnili se bomo, ta ekipa je dovolj močna," je v bolj pozitivnem sporočilu sklenil strateg Manchester Uniteda.

Končni izid na Anfieldu. Foto: Reuters

Brez milosti so bile po tekmi legende Uniteda, Roy Keane je med drugim dejal, da bi se po takšen porazu skril. "To je bil res šokanten dan. Vsi starejši igralci in nosilci igre so igrali sramotno. Niso pokazali nobenega vodenja. Vesel sem, da nisem bil nikoli del ekipe Uniteda, ki je tako izgubila. Igralci bodo osramočeni in razočarani. Ko je bilo to potrebno, jih ni bilo nikjer. Niso pokazali nobenega ponosa in boja. Na cedilu so pustili celoten klub, po takšnem porazu je najbolje, da se igralci za nekaj dni skrijejo in umaknejo," je bil neizprosen Keane. Manchester United na Anfieldu ni slavil že od leta 2016, gola pa na kultnem stadionu ni dosegel od 2018.

Klopp: Še vedno smo tukaj Jürgen Klopp je bil po zmagi razumljivo navdušen. Foto: Reuters

Razumljivo povsem drugačno je bilo stanje v zasedbi Liverpoola, ki se je z zmago približala mestom, ki v drugi sezoni vodijo v ligo prvakov. "To je za nas poseben rezultat, sploh glede na raven samozavesti, ki smo jo imeli v tej sezoni. Ta rezultat se sliši kot izid tekme iz katere druge sezone, ne sklada se s to sezono. Za nas je ta zmaga zelo pomembna, rezultat je res nor, a kar moramo črpati iz tega, je naša vrhunska igra. Za nas je to zelo pomembno, potrebujemo dobre rezultate in predstave in tokrat smo dobili oboje. Videti smo bili veliko bolj kot mi, pomembno je, da vsi vedo, da smo še vedno tukaj in da smo še vedno živi. Zdaj moramo v tem ritmu nadaljevati," je bil po zmagi zadovoljen strateg Liverpoola Jürgen Klopp.

"Res je poseben občutek zmagati na takšni tekmi. A ostati moramo skromni in zmagovati naslednje tekme. Upam, da nam bo ta zmaga dala zagon za naprej. Ne morem lagati, to je bila res posebna tekma in zmaga. Zmagati na takšen način proti Manchester Unitedu je neverjetno," pa je po zmagi dejal rekorder Salah.

