Mariborčani jasno in glasno zagrozili slovitim Škotom #video

"Vemo, da potrebujemo popolno tekmo, in vemo, da zmoremo," sta na novinarski konferenci dan pred povratno tekmo 3. kroga kvalifikacij za ligo Europa proti Rangersu, proti kateremu so Mariborčani v Glasgowu izgubili z 1:3, povedala trener Darko Milanič in napadalec Jasmin Mešanović. Maribor verjame v preobrat, v lovu nanj pa bo lahko računal tudi na izdatno navijaško pomoč Ljudskega vrta.

"Pri fantih vidim, da komaj čakajo tekmo. Čaka nas dvoboj s kakovostnim nasprotnikom in želimo si odigrati tekmo brez napak, kombinatorno, agresivno, a pametno, ter doseči zmago, ki bi nas peljala naprej. Pred nami je velik izziv in ni govora o tem, da ne bi bili najboljši, kar se da," pred tekmo proti z več kot sto lovorikami najbolj trofejnemu evropskemu klubu pravi Darko Milanič.

"Na zadnji tekmi smo imeli predolgo težave z njihovo agresivnostjo, a smo v prvem delu prikazali veliko kombinatorike, kar nekajkrat smo prišli v nevaren položaj in imeli dobre zaključke. Naše napake so nas pripeljale do tega, da boli," je še povedal trener, ki bo razen poškodovanih branilcev Martina Milca in Aleksandra Rajčevića lahko računal na vse nogometaše.

Bili so preveč popustljivi, tokrat ne bodo smeli biti

Darko Milanič verjame v svoje fante. Foto: Morgan Kristan / Sportida "Fantje morajo verjeti, da bo prostor, saj smo ga imeli tudi na Škotskem. V Glasgowu so imeli Rangers veliko pomoč s tribune, malo smo pomagali sami, ko smo jim prepustili preveč iniciative, in tudi to moramo spremeniti. Nasprotnik je kakovosten, ima hitrost in je nevaren v protinapadih, goji tudi igro, ki je zelo direktna na gol," opozarja prvi mož strokovnega štaba mariborskega prvoligaša, ki je prvi tekmi proti Rangersu, na kateri je doživel prvi poraz v tej sezoni, namenil še nekaj besed.

"Bili smo preveč popustljivi in nasprotnik je dobil energijo. Jasno je, da si oni želijo duel, zelo agresivni pa so tudi brez žoge. Treba bo veliko napadati za kote in prekrške okrog njihovega kazenskega prostora. Nato potrebujemo izvajalca prostih strelov, ki je odličen. Naše prednosti in pomanjkljivosti moramo kompenzirati v moštvu," se je razgovoril trener Maribora, ki je trenutno vodilni v Prvi ligi Telekom Slovenije in je prejšnji konec tedna v prvenstvu s 5:0 razbil Gorico. Rangers, ki je v prvih dveh prvenstvenih krogih zbral štiri točke, je medtem doma z 2:0 premagal St. Mirren.

Za zmago bodo naredili vse

"Moramo prebiti njihov prvi blok, če nas bodo visoko napadli, potem imamo vse možnosti in kvaliteto za uspeh, saj znamo dobro odigrati v medprostoru. Če se bodo zaprli in nam stisnili vezne igralce, bomo morali priložnosti iskati prek bokov. Nimajo veliko visokih igralcev, a imajo izredno hitre, zato bomo morali zelo paziti tudi na morebitne protinapade. Potrebna bo zelo raznovrstna igra, a ne vsakega malo, vsakega veliko. Moramo zmagati in za to bomo naredili vse," je za konec Milanič predstavil načrt za nov evropski podvig Mariborčanov.

Na poti do tega bodo vijoličasti potrebovali vsaj dva gola. Glede na učinkovitost napadalcev so ju vsekakor sposobni doseči. Tokrat je pred novinarje stopil eden izmed napadalcev Maribora, ki so v zadnjih štirih tekmah zabili kar devet od 13 golov, ki jih je dosegel slovenski podprvak.

Jasmin Mešanović je na začetku nove sezone v zelo dobri formi. Bo to potrdil tudi tokrat? Foto: Planet TV

Na prvi tekmi so ugotovili marsikaj

"Vemo, kakšna tekma nas čaka. Igrali bomo proti zelo kakovostnemu nasprotniku, a smo maksimalno pripravljeni, da stopimo na igrišče in pokažemo, da smo bolj kakovostni od nasprotnika. Lahko zmagamo z dvema goloma razlike in napredujemo. Moramo odigrati s čim manj napakami v obrambi in biti v napadu podobno razigrani, kot smo bili proti Gorici," pravi Jasmin Mešanović.

"Poznamo prednosti in slabosti Rangersa. To, da imajo Škoti kar nekaj slabosti, smo ugotovili že na prvi tekmi, na kateri smo si priigrali kar sedem, osem priložnosti, zato vsekakor nismo brez možnosti. Ko smo analizirali nasprotnika, smo videli, da lahko igramo proti Rangersu in ga lahko premagamo. V tekmo moramo iti mirnih glav in doseči dober rezultat. Če bomo pravi, nam lahko uspe," je še povedal bosanski napadalec, ki je na zadnjih dveh prvenstvenih tekmah zabil tri gole in prispeval dve asistenci.

Nogometaši Maribora, ki so danes opravili zadnji trening pred jutrišnjo tekmo, ki se začne ob 20.15, so po treningu odšli v karanteno. Mariborčani bodo sicer lahko računali tudi na bučno podporo s tribun. Vstopnice za novo v seriji pomembnih evropskih tekem gredo za med in prav lahko se zgodi, da bo Ljudski vrt razprodan.

