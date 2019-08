V sanjah NK Maribor o milijonih se pojavljata tudi Ajax in Šporar

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Žreb play-offa kvalifikacij za ligo prvakov in ligo Europa

Nogometaši Maribora so v kvalifikacijah za ligo prvakov že izločili prvaka Islandije (Valur) in Švedske (AIK Solna), ''vikinško'' tradicijo pa bodo nadaljevali tudi v 3. krogu, ko se bodo udarili z norveškim Rosenborgom. Če bi izbranci Darka Milaniča preskočili še oviro iz domovine nordijskih športov, bi v mestu ob Dravi poskrbeli za ogromno zadovoljstvo. Napredovanje v zadnji krog kvalifikacij za ligo prvakov bi Mariboru namreč že zagotovilo, da bi se evropska sezona podaljšala vsaj do decembra!

Možni tekmeci NK Maribor: V play-offu kvalifikacij za ligo prvakov: Ajax Amsterdam (Niz)/PAOK Solun (Grč)

Celtic Glasgow (Ško)/CFR Cluj (Rom)

Crvena zvezda (Srb)/Köbenhavn (Dan)

Dinamo Zagreb (Hrv)/Ferencvaroš (Mad) V play-offu kvalifikacij za ligo Europa: Sutjeska (ČG)/Linfield (SIr)

Ludogorec (Bol)/The New Saints (Wal)

Sarajevo (BiH)/BATE Borisov (Blr)

Astana (Kaz)/Valletta (Mal)

Slovan Bratislava (Slk)/Dundalk (Irs) V poštev pride zmagovalec obračuna.

Vijolice bi v tem primeru v play-offu kvalifikacij za ligo prvakov naskakovale že četrti preboj med evropsko elito in bile od ponovne senzacije, na katere se je Evropa, kar se tiče nogometnega fenomena Maribora, že navadila, oddaljene le še korak. Naskakovale bi bogato finančno nagrado, saj ji nastop v skupinskem delu lige prvakov s strani Uefe prinaša več kot 15 milijonov evrov, če pa bi v odločilnem krogu kvalifikacij ostale praznih rok, bi prejele tolažilno nagrado in nastopile v skupinskem delu evropske lige. Zato bi napredovanje proti Rosenborgu prineslo Mariboru ogromno lepega.

V bobnu tudi trije nekdanji evropski prvaki

Ajax se je vrnil v sam vrh evropskega klubskega nogometa. Foto: Getty Images Danes bo mariborska delegacija tudi izvedela, s kom bi se lahko srečala v play-offu, če bi se vanj seveda uvrstila. Kandidatov je osem, med njimi tudi trije nekdanji evropski prvaki (Ajax, Celtic in Crvena zvezda). Na papirju bi bil najbolj neugoden tekmec nizozemski prvak Ajax, ki se je v prejšnji sezoni lige prvakov senzacionalno uvrstil v polfinale, nato pa so ga od velikega finala v Madridu delile le sekunde. Velikan iz Amsterdama je resda v prestopnem roku ostal brez nekaterih največjih zvezdnikov, a ima v svojih vrstah še vedno ogromno velemojstrov, katerim bi se večina tekmecev v kvalifikacijah najraje izognila.

Ajax se bo v 3. krogu kvalifikacij pomeril z grškim prvakom Paokom iz Soluna, Celtica čakata tekmi proti romunskemu Cluju, beograjska Crvena zvezda pa se pripravlja na dvoboja proti nekdanjemu klubu Benjamina Verbiča, Köbenhavnu. Če bi Danci izločili Srbe, nato pa bi jih ples kroglic združil z Mariborom, bi vijolice dopolnile neverjetno skandinavsko, pravcato vikinško zbirko, saj bi se po klubih iz Islandije, Švedske in Norveške za slavo in milijone spoprijele še z Danci.

Zagrebški Dinamo je bil v kvalifikacijah za ligo prvakov že dvakrat usoden za NK Maribor. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Maribor, ki bi v play-off kvalifikacij lige prvakov vstopil kot nenosilec, bi se lahko pomeril tudi z zmagovalcem obračuna 3. kroga kvalifikacij med zagrebškim Dinamom in Ferencvarošom iz Budimpešte. Pri modrih nastopa slovenski reprezentant Petar Stojanović, pri madžarskih prvakih pa njegov stanovski kolega iz izbrane vrste Miha Blažič.

Najhujši poraz NK Maribor v Evropi Maribor se je v bogati zgodovini evropskih nastopov izmed možnih kandidatov za tekmeca že srečal z Ajaxom, Celticom in zagrebškim Dinamom. Pozitivne izkušnje ima le s škotskim prvakom, z ostalima pa se mu načrti niso posrečili. Še več. Pred 22 leti so mu Nizozemci v Amsterdamu zadali najhujši evropski poraz, ko so vijolice ponižali kar z 9:1.

Poleg Maribora (in Rosenborga) v skupino nenosilcev na žrebu play-offa kvalifikacij lige prvakov spadajo še Young Boys (Švica), Apoel Nikozija (Ciper), Qarabag (Azerbajdžan) in Slavia Praga (Češka).

Opravljen bo tudi žreb parov play-offa kvalifikacij za ligo prvakov med neprvaki. Nosilca sta boljša iz obračunov Krasnodar/Porto in Club Brugge/Dinamo Kijev, nenosilca pa zmagovalca dobojev Istanbul Basaksehir/Olympiacos in Basel/LASK.

Prve tekme play-offa bodo 20. in 21. avgusta, povratne pa teden dni pozneje.

Šporar v Ljudskem vrtu?

Če bi Maribor izpadel proti Rosenborgu, Slovan pa izločil Dundalk, bi obstajala možnost, da žreb združi kroglici slovaškega in slovenskega prvaka. Foto: Rok Plestenjak S kom pa bi se lahko Maribor pomeril, če bi izpadel proti Rosenborgu in se poslovil od možnosti, da bi v tej sezoni v Ljudskem vrtu odmevala himna lige prvakov? V tem primeru bi nadaljeval pot med prvaki v zadnjem krogu kvalifikacij za evropsko ligo, a bi bil zaradi visokega koeficienta uspešnosti uvrščen med nosilce. To bi mu zagotavljajo na papirju nekoliko manj zahtevne tekmece, med katerimi zaradi dveh slovenskih legionarjev izstopa Slovan iz Bratislave.

Slovaški prvak se bo v 3. krogu kvalifikacij za evropsko ligo pomeril z irskim Dundalkom. Če bosta Andraž Šporar in Kenan Bajrić uspešna, bi se lahko v play-offu pomerila tudi z Mariborom. Če bi vijolicam seveda spodletelo proti Rosenborgu. Drugi možni tekmeci 15-kratnih slovenskih prvakov na zadnji stopnički pred igranjem v ligi Europa bi bili zmagovalci obračunov Sutjeska/Linfield, Ludogorec/The New Saints, Sarajevo/BATE Borisov in Astana/Valletta.

Ko je Maribor izpadel proti Astani, je barve kazahstanskega kluba branil tudi Branko Ilić. Foto: Vid Ponikvar

Mariborčani nimajo prijetnih spominov na prvaka Kazahstana, ki je leta 2015 poskrbel za ekspresno slovo vijolic od Evrope. Takrat še ni veljalo pravilo Uefe, da državnega prvaka v kvalifikacijah vedno čaka možnost popravnega izpita v evropski ligi. V tej sezoni velja, zato bodo nogometaši Maribora v tej sezoni odigrali še najmanj štiri tekme. Če bi izločili Rosenborg, bi igrali v Evropi vsaj do zime …

Prve tekme play-offa kvalifikacij evropske lige bodo 22. avgusta, povratne pa teden dni pozneje.