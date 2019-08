Uefa sporoča, da diši po sosedskem derbiju med Mariborom in Dinamom!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Žreb play-offa kvalifikacij za ligo prvakov in ligo Europa

Mariborčani, ki v domačem prvenstvu še čakajo na prvo zmago, so danes izvedeli evropskega tekmeca po Rosenborgu.

Mariborčani, ki v domačem prvenstvu še čakajo na prvo zmago, so danes izvedeli evropskega tekmeca po Rosenborgu. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

Slovenski nogometni prvak Maribor je na sedežu Evropske nogometne zveze (Uefa) izvedel ime morebitnega tekmeca v play-offu kvalifikacij lige prvakov. Če bo izločil norveški Rosenborg, se bo pomeril z zmagovalcem obračuna med hrvaškim in madžarskim prvakom med Dinamom in Ferencvarošem. Malce po 13.30 bo tudi znano, s kom bi se lahko Maribor srečal v play-offu kvalifikacij lige Europe, če bi proti ''vikingom'' potegnil krajšo.

Liga prvakov, play-off (4. krog) kvalifikacij: Skupina prvakov:

Dinamo Zagreb (Hrv)/Ferencvaroš (Mad) - Maribor (Slo)/Rosenborg (Nor)

Celtic Glasgow (Ško)/CFR Cluj (Rom) - Slavia Praga (Češ)

Young Boys (Švi) - Crvena zvezda (Srb)/Köbenhavn (Dan)

Apoel Nikozija (Cip)/Qarabag (Aze) - Ajax Amsterdam (Niz)/PAOK Solun (Grč) Skupina neprvakov:

Basel (Švi)/LASK (Avt) - Club Brugge (Bel)/Dinamo Kijev (Ukr)

Istanbul Basaksehir (Tur)/Olympiacos (Grč) - Krasnodar (Rus)/Porto (Por) V play-offu bodo zaigrali zmagovalci obračunov.

Prve tekme bodo 20./21. avgusta, povratne pa teden dni pozneje.

Nogometaši Maribora so v kvalifikacijah za ligo prvakov že izločili prvaka Islandije (Valur) in Švedske (AIK Solna), ''vikinško'' tradicijo pa bodo nadaljevali tudi v tretjem krogu, ko se bodo udarili z norveškim Rosenborgom. Če bi izbranci Darka Milaniča preskočili še oviro iz domovine nordijskih športov, bi v mestu ob Dravi poskrbeli za ogromno zadovoljstvo. Napredovanje v zadnji krog kvalifikacij za ligo prvakov bi Mariboru namreč že zagotovilo, da bi se evropska sezona podaljšala vsaj do decembra!

Možni tekmeci NK Maribor: V play-offu kvalifikacij za ligo prvakov: Ajax Amsterdam (Niz)/PAOK Solun (Grč)

Celtic Glasgow (Ško)/CFR Cluj (Rom)

Crvena zvezda (Srb)/Köbenhavn (Dan)

Dinamo Zagreb (Hrv)/Ferencvaroš (Mad) V play-offu kvalifikacij za ligo Europa: Sutjeska (ČG)/Linfield (SIr)

Ludogorec (Bol)/The New Saints (Wal)

Sarajevo (BiH)/BATE Borisov (Blr)

Astana (Kaz)/Valletta (Mal)

Slovan Bratislava (Slk)/Dundalk (Irs) V poštev pride zmagovalec obračuna.

Vijolice bi v tem primeru v play-offu kvalifikacij za ligo prvakov naskakovale že četrti preboj med evropsko elito in bile od ponovne senzacije, na katere se je Evropa, kar se tiče nogometnega fenomena Maribora, že navadila, oddaljene le še korak. Naskakovale bi bogato finančno nagrado, saj ji nastop v skupinskem delu lige prvakov s strani Uefe prinaša več kot 15 milijonov evrov, če pa bi v odločilnem krogu kvalifikacij ostale praznih rok, bi prejele tolažilno nagrado in nastopile v skupinskem delu evropske lige. Zato bi napredovanje proti Rosenborgu prineslo Mariboru ogromno lepega.

Maribor se nerad spominja Dinama

Maribor bi se lahko v play-offu lige prvakov pomeril s Ferencvarošem, za katerega redno nastopa slovenski reprezentant Miha Blažič. Foto: Vid Ponikvar Današnji žreb je določil, da se bo Maribor, če bo preskočil norveško oviro, v play-offu udaril s prvakom sosednje države. Z boljšim iz obračuna 3. kroga kvalifikacij za ligo prvakov med zagrebškim Dinamom (prvak Hrvaške) in Ferencvarošem iz Budimpešte (prvak Madžarske). Z modrimi iz Zagreba se je v Evropi srečal že dvakrat, a obakrat potegnil krajši konec, z madžarskim velikanom pa še ni imel opravka.

Maribor je v sezoni 2003/04 v uvodnem krogu kvalifikacij za ligo prvakov najprej doma remiziral proti Dinamu z 1:1, nato v gosteh že vodil z 1:0, a na koncu izgubil z 1:2 in izpadel. V sezoni 2012/13, ko je Maribor vodil Darko Milanič, je slovenski prvak najprej izgubil na gostovanju v Zagrebu (1:2), nato pa še doma (0:1). Ker se je to zgodilo v play-offu kvalifikacij za ligo prvakov, je prejel tolažilno nagrado, nastop v skupinskem delu evropske lige, kjer se je znašel v atraktivni skupini z Laziem, Tottenhamom in Panathinaikosom.

Zagrebški Dinamo je bil v kvalifikacijah za ligo prvakov že dvakrat usoden za NK Maribor. Nazadnje v sezoni 2012/13, ko je modre vodil poznejši trener Maribora in selektor Hrvaške Ante Čačić. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Maribor, ki bi v play-off kvalifikacij lige prvakov vstopil kot nenosilec, bi se tako v boju za slavo in milijone pomeril z zmagovalcem hrvaško-madžarskega spopada. Pri modrih nastopa slovenski reprezentant Petar Stojanović, pri madžarskih prvakih pa njegov stanovski kolega iz izbrane vrste Miha Blažič. Prvič se bosta udarila v torek na stadionu Maksimir, delegat Uefe na dvoboju pa bo, zanimivo, častni predsednik Nogometne zveze Slovenije (NZS) Rudi Zavrl.

Petar Stojanović, nekdanji nogometaš Maribora na začasnem delu pri Dinamu, v objemu z najboljšim igralcem hrvaškega prvaka, Špancem Danijem Olmom. Foto: Reuters

Stojanović bi obračun z Mariborom pričakal z mešanimi občutki, saj se je v Zagreb preselil prav iz štajerske prestolnice, z vijolicami pa v sezoni 2014/15 zaigral tudi v ligi prvakov. V skupinskem delu največjega tekmovanja je zaigral tudi z Dinamom, v prejšnji sezoni pa sodeloval pri zgodovinskem uspehu, preboju modrih v osmino finala evropske lige.

Prve tekme play-offa bodo 20. in 21. avgusta, povratne pa teden dni pozneje.

Šporar v Ljudskem vrtu?

Če bi Maribor izpadel proti Rosenborgu, Slovan pa izločil Dundalk, bi obstajala možnost, da žreb združi kroglici slovaškega in slovenskega prvaka. Foto: Rok Plestenjak S kom pa bi se lahko Maribor pomeril, če bi izpadel proti Rosenborgu in se poslovil od možnosti, da bi v tej sezoni v Ljudskem vrtu odmevala himna lige prvakov? V tem primeru bi nadaljeval pot med prvaki v zadnjem krogu kvalifikacij za evropsko ligo, a bi bil zaradi visokega koeficienta uspešnosti uvrščen med nosilce. To bi mu zagotavljajo na papirju nekoliko manj zahtevne tekmece, med katerimi zaradi dveh slovenskih legionarjev izstopa Slovan iz Bratislave.

Slovaški prvak se bo v tretjem krogu kvalifikacij za evropsko ligo pomeril z irskim Dundalkom. Če bosta Andraž Šporar in Kenan Bajrić uspešna, bi se lahko v play-offu pomerila tudi z Mariborom. Če bi vijolicam seveda spodletelo proti Rosenborgu. Drugi možni tekmeci 15-kratnih slovenskih prvakov na zadnji stopnički pred igranjem v ligi Europa bi bili zmagovalci obračunov Sutjeska/Linfield, Ludogorec/The New Saints, Sarajevo/BATE Borisov in Astana/Valletta.

Ko je Maribor izpadel proti Astani, je barve kazahstanskega kluba branil tudi Branko Ilić. Foto: Vid Ponikvar

Mariborčani nimajo prijetnih spominov na prvaka Kazahstana, ki je leta 2015 poskrbel za ekspresno slovo vijolic od Evrope. Takrat še ni veljalo pravilo Uefe, da državnega prvaka v kvalifikacijah vedno čaka možnost popravnega izpita v evropski ligi. V tej sezoni to velja, zato bodo nogometaši Maribora v tej sezoni odigrali še najmanj štiri tekme. Če bi izločili Rosenborg, bi igrali v Evropi vsaj do zime …

Prve tekme play-offa kvalifikacij evropske lige bodo 22. avgusta, povratne pa teden dni pozneje.