Strateg Maribora Ante Šimundža je na novinarski konferenci pred tekmo poudaril, da bo treba v primerjavi s prvo tekmo nekaj stvari zagotovo spremeniti: "Miselnost ni bila pravšnja v začetnem delu tekme. Predvsem v dojemanju, kako se braniti. Potem smo med tekmo posegli po določenih popravkih, a so se nam tudi med tekmo pojavili miselni vzorci, ki niso primerni za evropsko tekmovanje. Tukaj se moramo izboljšati in narediti korak naprej. V drugem polčasu so bile opazne nekatere zadeve, ki niso primerne za kakovost igralcev in jih imamo. Je pa svoje opravila tudi utrujenost, prav tako pomembnost tekme."

Dodal je še, da bi rad videl zmago z dvema zadetkoma, saj nima želje po tem, da se dvoboj prevesi v podaljšek. Svoje načrte imajo zagotovo tudi Bolgari in z njimi tudi Alen Korošec, donedavni nogometaš Rogaške, ki je na prvem srečanju vstopil v končnici srečanja.

Ante Šimundža želi napredovati po rednem delu tekme. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Kvalifikacije za ligo Europa so sicer se začele s šestimi pari uvodnega kroga. Liga Europa, drugi največji evropski pokal, vstopa v novo sezono s spremenjenim tekmovalnim ustrojem. V glavnem delu tekmovanja, ta ne bo več skupinski, bo nastopilo 36 klubov. Pomerili se bodo v ligaškem delu, kjer bo vsak udeleženec odigral kar osem tekem.

Mariborčani bodo morali za omenjeni privilegij preskočiti štiri ovire v kvalifikacijah, če jim uspe prvo, jih čaka grški velikan Panathinaikos. V primeru izpada bodo evropsko pot nadaljevali v drugem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo, nasproti pa jim bo stala Universitatea Craiova iz Romunije.

