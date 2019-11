Manchester City v lanski sezoni do rekordnega zaslužka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Angleški nogometni prvoligaš Manchester City je sporočil, da so v klubu v sezoni 2018/19, v kateri so drugo leto zaporedoma osvojili naslov angleških prvakov, zabeležili rekordne prihodke. Ti znašajo 625,7 milijona evrov, a so še vedno nižji, kot jih je zabeležil njihov mestni rival United.