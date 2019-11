Tragedija, ki je postala farsa. Španija je spet zamenjala selektorja.

Španija se je suvereno uvrstila na evropsko prvenstvo 2020 in za konec v ponedeljek s 5:0 odpihnila Romunijo, a je po tekmi na štadionu Wanda Metropolitano v Madridu v ospredju vse prej drugega kot končni rezultat. Na klopi reprezentance se je zgodila nova selektorska menjava in tudi farsa, ki smo jih od Špancev v zadnjem letu in pol vajeni.

Španija je v kvalifikacijski skupini F osemkrat zmagala in dvakrat remizirala, s 26 točkami pa se v precej zahtevni konkurenci, igrala je v družbi Švedske, Norveške, Romunije, Ferskih otokov in Malte, suvereno, s kar devetimi točkami naskoka pred tretjeuvrščenimi Norvežani uvrstila na evropsko prvenstvo 2020.

Nič takšnega, kar bi bilo pretirano zanimivo za svetovno nogometno javnost, saj smo od Špancev v zadnjem desetletju in več tega vajeni, odkar je na čelo tamkajšnje nogometne zveze (RFEF) maja sedel Luis Rubiales, pa so Španci vajeni še česa drugega. Fars, kar se tiče izbire njihovih selektorjev.

Danes je postalo uradno, o čemer so že včeraj pozno zvečer poročali vsi najbolje obveščeni španski mediji. Na klopi španske nogometne reprezentance, ki je med letoma 2008 in 2012 povezala dva evropska in en naslov svetovnega prvaka, je prišlo do nove spremembe, že četrte v letu in pol.

Od selektorskega stolčka se poslavlja Robert Moreno, ki je po sili razmer vskočil po odhodu Luisa Enriqueja. Ta je reprezentanco zapustil junija letos, ker je želel stati ob strani svoji mladi hčerki, ki se je borila s hudo boleznijo in konec avgusta na žalost tudi umrla.

Luis Enrique je odšel zaradi tragedije

Nekdanji trener Barcelone, s katero je leta 2015 osvojil naslov evropskega prvaka, na klopi Španije ni sedel že marca letos, ko je Španija gostovala na Malti (tri dni pred tem, ko je gostila Norveško, je bil zraven), a takrat še ni bilo znano, zakaj.

Ko je junija tudi uradno odstopil, ga je nasledil njegov dotedanji pomočnik Moreno in vmes večkrat dejal, da je Enriqueju pripravljen odstopiti svoj položaj, kadarkoli bo ta hotel.

Luis Enrique se vrača na selektorsko klop in bo Španijo popeljal na evropsko prvenstvo 2020. Foto: Reuters

Moreno, sicer dolgoletni zaveznik Enriqueja, čigar pomočnik je bil že pri Romi in Barceloni, je tako vodil devet od desetih tekem, ki jih je Španija odigrala v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2020, v njih pa zbral sedem zmag in dva remija ter suvereno opravil svoje delo.

Še dan pred tekmo je bil prepričan, da bo ostal

V zadnjem tednu so se v španskem tisku pojavile informacije, da se na klop Španije vrača Enrique, a je dan pred ponedeljkovo tekmo z Romunijo Moreno na novinarski konferenci dejal, da namerava ostati selektor. "Po pogovoru, ki sem ga imel na štiri oči z Enriquejem, lahko rečem, da bom še naprej selektor," je odgovoril španskim novinarjem in bil prepričan, da bo tako tudi ostalo.

Potem pa je takoj po tekmi z Romunijo iz ust športnega direktorja španske reprezentance Joseja Francisa Morine izvedel, da je resnica drugače. V garderobi naj bi Moreno po tekmi celo zajokal pred igralci in štadion zapustil v solzah, na novinarsko konferenco takoj po tekmi pa ni prišel. Glede na to, da za izjave niso bili dosegljivi niti nogometaši, pa je bilo jasno, da se v reprezentanci nekaj "kuha".

Srečni časi iz Barcelone, kjer so sodelovali. Moreno, Enrique in njegov najverjetnejši novi pomočnik Juan Carlos Unzue. Foto: Reuters

Zdaj je jasno, kaj. Predsednik zvez Rubiales, ki je do danes na to temo molčal, je pred kratkim na novinarski konferenci tudi uradno potrdil to, da se Enrique po nekaj mesecih vrača v reprezentanco. Moreno naj sicer ne bi imel nič proti takemu scenariju, a ga boli predvsem to, da njegov dolgoletni prijatelj Enrique in z njim vsi na španski nogometni zvezi niso bili iskreni z njim in način, na kakršnega so se mu zahvalili za sodelovanje.

Da med njim in Enriquejem vse ni tako, kot bi moralo biti, pa potrjuje tudi informacija o tem, da ga skorajšnji novi selektor Španije ne vidi več kot najožjega sodelavca v svojem strokovnem štabu. Za pomočnika je po novem izbral Juana Carlosa Unzueja, še enega njegovega nekdanjega pomočnika iz časov pri Barceloni.

Prej osem let ena menjava, zdaj v dobrem letu kar štiri

Farsa Špancev s selektorji se torej nadaljuje, vse skupaj pa se je začelo s prihodom Rubialesa na mesto predsednika krovne španske nogometne organizacije pred letom in pol. Odkar je vajeti v španskem nogometu v roke prevzel ta 42-letni nekdanji član nekaterih povprečnih španskih klubov, so Španci doživeli že štiri selektorske menjave.

Odkar je predsednik španske nogometne zveze postal Luis Rubiales, v reprezentanci vlada kaos. Foto: Reuters

Najprej je tik pred začetkom svetovnega prvenstva 2018 odletel Julen Lopetegui, ki je nasledil Vicenteja del Bosqueja. Ta je bil selektor kar osem let, od leta 2008 do 2016. Lopetegui je moral oditi, ker se je brez vednosti Rubialesa z Real Madridom dogovoril, da se bo po koncu svetovnega prvenstva preselil na klop Reala.

Špance je potem na svetovnem prvenstvu vodil Fernando Hierro in se od Rusije poslovil že v osmini finala.

Nato ga je julija 2018 nasledil Enrique, ki je uradno zdržal do junija letos, sledilo je nekajmesečno obdobje Morena, zdaj pa Špance še drugič čaka Enrique, ki bo Španijo vodil na naslednjem evropskem prvenstvu, a se poraja vprašanje, kaj se bo po vsem, kar se je dogajalo, iz tega izcimilo … Preteklost Špance uči, da nič dobrega.

Španija v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2020:

Španija : Norveška 2:1



Malta : Španija 0:2



Ferski otoki : Španija 1:4



Španija : Švedska 3:0



Romunija : Španija 1:2



Španija : Ferski otoki 4:0



Norveška : Španija 1:1



Švedska : Španija 1:1



Španija : Malta 7:0



Španija : Romunija 5:0