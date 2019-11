Messi v sodnikovem podaljšku z 11-metrovko preprečil poraz

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prijateljske tekme (14. do 20. november)

Na razprodanem stadionu Bloomfield v Izraelu sta Argentina in Urugvaj remizirala z 2:2. Poraz gavčev, ki so dvakrat zaostajali, je v sodnikovem podaljšku po uspešno izvedeni 11-metrovki preprečil kapetan Lionel Messi. Urugvajce sta v vodstvi (1:0, 2:1) popeljala Edinson Cavani in Luis Usarez, za Argentino pa je ob Messiju zadel še Sergio Agüero.