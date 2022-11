Luka Modrić se je vpisal v zgodovino: postal je prvi, ki ...

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Luka Modrić je za reprezentanco Hrvaške debitiral januarja 2006, na prijateljski tekmi proti Argentini, istega leta pa potem zaigral še na svetovnem prvenstvu. Na mundialu je igral tudi leta 2014 v Braziliji in pred štirimi leti v Rusiji, kjer so vatreni osvojili naslov svetovnih podprvakov.

37-letni Modrić je štirikrat igral tudi na evropskem prvenstvu, in sicer v letih 2008, 2012, 2016 in 2020. Za Hrvaško je nastopil na 156 tekmah in zabil 23 golov.

Podoben podvig bo jutri uspel tudi portugalskemu nogometnemu zvezdniku Cristianu Ronaldu, ki je za reprezentanco zaigral že na EP leta 2004. Portugalsko na prvi tekmi prvenstva čaka Gana.

Hrvaška je prvenstvo v Katarju odprla z remijem proti Maroku (0:0).

