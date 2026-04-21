Luka Elsner se je moral posloviti

Luka Elsner ne bo dokončal svoje prve sezone na Poljskem. Nekdanji trener Le Havra in Reimsa, ki je bil lani poleti imenovan za trenerja KS Cracovia, je bil v ponedeljek, pet tekem pred koncem poljskega prvenstva, odpuščen po težkem porazu proti Rakow Czestochowi (1:4).

Za njegovo zamenjavo je klub Cracovia izbral poljskega trenerja Bartosza Grzelaka, ki je bil po koncu svojega mandata pri Ujpestu na Madžarskem skoraj leto dni prost igralec.

43-letni Elsner je zapustil Cracovio na 13. mestu (od 18 ekip) v poljskem prvenstvu, le tri točke nad območjem izpada, ki ga trenutno zaseda Arka Gdynia. Njegova sezona 2026 je bila težka, saj je osvojil le deset od možnih 33 točk, kar je za klub, ki je bil lani tik pred uvrstitvijo v ligo Europa, manj od pričakovanj.

Preberite še: