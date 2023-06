Bo moral urugvajski zvezdnik končati kariero?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Imel je veliko injekcij, vzel je veliko zdravil. Dosegel je mejo. Kje je ta meja v resnici, ne vemo," se je na druženju z novinarji spraševal predsednik kluba iz Porto Alegreja.

Različni brazilski mediji so poročali, da namerava nekdanji zvezdnik Liverpoola, Barcelone in Atletico Madrida, igral je tudi za Nacional, Ajax in Groningen, kmalu napovedati svojo upokojitev zaradi bolečin v desnem kolenu. Prestal je že številne operacije, vendar se stanje slabša.

Napadalec z vzdevkom Pistolero ima v Braziliji sklenjeno pogodbo do decembra 2024. Zaradi artritisa desnega kolena naj bi vodstvo Gremia že obvestil, da ne more več igrati. Gremio zdaj preučuje svoje možnosti, če se Suarez odloči predčasno prekiniti pogodbo.

Ga bo prepričal Miami?

Znano je, da se Inter Miami zanima zanj, saj je velik družinski prijatelj Argentinca Lionela Messija. Zato ne bi bilo presenetljivo, če bi Suareza zamikalo, da bi se pridružil Inter Miamiju, kjer bi spet igral skupaj s prijateljem Messijem.

Najboljši strelec v zgodovini urugvajske reprezentance (68 golov na 137 tekmah) je od svojega prihoda po munidalu v Katarju na 26 tekmah z Gremiom dosegel 14 golov.