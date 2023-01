Debi Luisa Suareza kot iz najlepših sanj

V elitno skupino nogometnih zvezdnikov, ki so že pošteno zakorakali v četrto desetletje in lani v Katarju verjetno nastopili na svojem zadnjem svetovnem prvenstvu, spada tudi Luis Suarez. Urugvajec, znan tako po nogometnih podvigih kot tudi nešportnih izpadih, ki so očrnili njegovo kariero, je pri 35 letih debitiral za brazilski klub Gremio. To je storil kot iz najlepših sanj, saj je v pičlih 38 minutah prispeval kar tri zadetke in spomnil na najboljša leta svoje kariere.

Eden najboljših urugvajskih nogometašev vseh časov Luis Suarez bo prihodnji teden dopolnil 36 let. Kariero je začel pri domačem Nacionalu, nato pa se leta 2006 odpravil v Evropo, kjer je napredoval stopničko za stopničko ter si prek Groningena, Ajaxa in Liverpoola prislužil poziv Barcelone, v kateri je sestavljal sanjski napadalni trojček MSN. Skupaj z južnoameriškima sosedoma, Argentincem Lionelom Messijem in Brazilcem Neymarjem, je osvojil tudi ligo prvakov.

Lionel Messi, Luis Suarez in Neymar so včasih kraljevali na španskih in evropskih zelenicah. Foto: Guliverimage/Getty Images

Leta 2020 se je preselil v Madrid, kjer si je delil slačilnico z Janom Oblakom in osvojil špansko prvenstvo, lani pa se je odločil vrniti tja, kjer je začel profesionalne nogometne korake. Odšel je v domovino, zaigral za Nacional, urugvajskega velikana iz Montevidea, po SP 2022 v Katarju, kjer je obstal že po skupinskem delu, pa se odločil preizkusiti še v Braziliji.

Izbral je ponudbo Gremia, slovitega kluba iz Porto Alegreja, in z njim sklenil dveletno pogodbo. Trener Renato Gaucho, nekdanji brazilski reprezentant, ga je na superpokalni tekmi Recopa pri Sao Luizu uvrstil v začetno postavo, izkušeni Urugvajec pa se mu je za zaupanje oddolžil z izjemno predstavo. Da bo to njegov večer, je dokazal že s prekrasnim zadetkom v 5. minuti, ko je z mojstrskim dotikom prefinjeno poslal žogo čez vratarja v mrežo tekmeca, do konca prvega polčasa pa se je med strelce vpisal še dvakrat! Gremio je ugnal tekmeca s 4:1, vsi zadetki pa so bili doseženi že v prvem delu.

Kako je Luis Suarez dosegel tri zadetke proti Sao Luizu:

"Nazadnje sem na svojem debiju zadel pri Atleticu," je dejal presrečni Suarez, ki je na stadionu Arena Gremio odigral 59 minut ter navdušil navijače in bližnje, ki so spremljali njegov krstni nastop v dresu brazilskega velikana. Če je za Madridčane debitiral z dvema zadetkoma, pa je tokrat naredil še korak naprej in v polno zadel kar trikrat. Prvič po desetih letih je dosegel hat-trick v enem polčasu. Nazadnje mu je to uspelo leta 2013, ko jo je v dresu Liverpoola trikrat zagodel obrambi Norwich Cityja.

Suarez ima med navijači Gremia ogromno oboževalcev. Foto: Reuters

"Hitro je pokazal, po kaj je prišel k nam. Hitro se je vključil v moštvo, saj je zelo skromen in ponižen. Noče siliti v ospredje, rad bi bil takšen kot vsak drug," je dejal njegov trener Renato. Zdaj ga čakajo prvenstveni izzivi. Gremio se je vrnil med brazilsko elito, v prvem krogu prvenstva okrožja Gaucho pa se bo v soboto pomeril s klubom Caxias.