Afera poljub po odstopu Rubialesa še ni zaključena

Afera poljub v španskem nogometu z odstopom predsednika zveza Luisa Rubialesa še nikakor ni zaključena. Tožilstvo je uvedlo preiskavo zaradi spolnega napada in 46-letni Španec se mora v petek prvič zglasiti na zaslišanju na sodišču, so danes potrdili španski pravosodni organi.

O tem, ali bo moral Rubiales zaradi nesoglasnega poljuba Jenni Hermoso na zatožno klop, bo odločil preiskovalni sodnik Francisco De Jorge.

Rubiales je igralko na silo poljubil na usta 20. avgusta letos ob proslavljanju naslova svetovnih prvakinj na letošnjem svetovnem prvenstvu v Avstraliji in na Novi Zelandiji po zmagi Španije nad Anglijo v Sydneyju. Sprva se je na kritike javnosti odzval arogantno, pozneje pa se je ob vse večjem pritisku javnosti za svoje ravnanje opravičil.

Dolgo je celo trdil, da je šlo za vzajemno dejanje in se oklepal svoje funkcije. Sledil je bojkot reprezentance s strani domačih igralk ter obsodbe španske in mednarodne športne javnosti. Suspendirala ga je tudi Mednarodna nogometna zveza Fifa, vrstile so se obtožbe iz sveta športa in politike. Konec tedna se je Rubiales nato odločil za odstop.

Nogometašica je dejanje pretekli teden prijavila na tožilstvu. V primeru sojenja in obsodbe 46-letnemu Rubialesu grozi kazen do pet let zapora.