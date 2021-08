Lovrić in Celar bosta soigralca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dvaindvajsetletni slovenski napadalec Žan Celar bo kariero nadaljeval v Švici v vrstah tamkajšnjega prvoligaša iz italijansko govorečega dela Švice, Lugana, kjer že od leta 2019 igra Sandi Lovrić. Na spletni strani Lugana so potrdili podpis štiriletne pogodbe s Celarjem z veljavnostjo do 30. junija 2025. Celar bo nosil majico številka 19.

Gorenjec, njegov domači klub je Šenčur, je en profesionalni nastop vpisal v majici Maribora, nato pa je postal član Rome, s katero je v sezoni 2018/19 debitiral v serie A, kot posojeni igralec pa igral z zasedbama Cittadelle in Cremonese, nedavno je s slovensko reprezentanco sodeloval tudi na evropskem prvenstvu do 21 let, ki je maja potekalo tudi v Sloveniji.

