Čudež, po katerem se je v Mehiki smejalo Luki Dončiću

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

37-letni Hrvat Luka Modrić in 15 let mlajši Brazilec Vinicius Jr. po veliki zmagi Reala na Anfieldu.

37-letni Hrvat Luka Modrić in 15 let mlajši Brazilec Vinicius Jr. po veliki zmagi Reala na Anfieldu. Foto: Guliverimage

Zgodovina lige prvakov, najbolj prestižnega nogometnega tekmovanja, je dolga in bogata, a se še nikoli ni zgodilo, da bi ekipa po hitrem vodstvu z 2:0 na koncu objokovala poraz s kar tremi zadetki razlike. Vsaj do 21. februarja 2023. Takrat se je to zgodilo Liverpoolu, ki je v ponovitvi finala lige prvakov zapravil prednost dveh zadetkov, nato pa izgubil kar z 2:5.

Začelo se je sanjsko za Liverpool

Jürgen Klopp je postal prvi trener Liverpoola, ki je na domači tekmi v ligi prvakov prejel več kot tri zadetke. Real jih je dosegel kar pet. Foto: Reuters To je bil nov udarec za Jürgena Kloppa, ki ima opravka s ponesrečeno sezono, po vsem bolj številnih spodrsljajih pa se mu vse močneje maje stolček. Nemški strateg, ki je pred leti popeljal Liverpool na evropski vrh, se je znašel v položaju, s katerim se po prihodu na Otok še ni soočil. Ne le, da mu grozi izpad v ligi prvakov že v osmini finala, sodeč po zdajšnjih rezultatih si bo v angleškem prvenstvu težko priigral uvrstitev med štirimi najboljšimi klubi. Tako mu grozi, da se na Anfieldu v prihodnji sezoni ne bo predvajala himna lige prvakov, kar bi bil velik udarec za rdeče.

Čeprav se je začelo sanjsko za gostitelje, je nadaljevanje srečanja mejilo na katastrofo. Mohamed Salah je imel prste vmes pri obeh zadetkih Liverpoola. Prispeval je podajo za prekrasen zadetek Darwina Nuneza (4. minuta), nato pa izkoristil ogromno napako Thibauta Courtoisa in se v 14. minuti vpisal med strelce. To je bil njegov 42. gol v dresu Liverpoola v Evropi, s čimer je poskrbel za nov klubski rekord.

"Real te vedno kaznuje"

Karim Benzema je imel v skupinskem delu lige prvakov veliko težav z zdravjem. Ko je zadel v polno v Liverpoolu, je izenačil podvig Lionela Messija in postal drugi nogometaš v zgodovini lige prvakov, ki se je vpisal med strelce v 18 zaporednih sezonah. Foto: Reuters Nato pa so vajeti v svoje roke prevzeli zvezdniki Reala, najprej prek 22-letnega Viniciusa Jr., ki je spravil v zadrego rojaka Allisona, izenačili na 2:2, v drugem delu pa povsem potolkli nemočne gostitelje.

''Iz tega se bodo morali igralci veliko naučiti. Pa tudi sam,'' je po dvoboju priznal Klopp. S predstavo varovancem v prvem polčasu je bil zadovoljen, po 2:3, takrat ni mogel razumeti, kako so lahko njegovi varovanci pustili neoviranega Ederja Militaa (brazilski branilec je izkoristil podajo Luke Modrića in popeljal Real v vodstvo s 3:2), pa je igra Liverpoola razpadla. ''V drugem polčasu je Real prišel do igre, ki si jo je želel. Bila je idealna zanj. Real te vedno kaznuje, nikoli ti ne oprosti,'' je dejal Klopp.

Njegovi varovanci so v drugem delu izgubljali žoge, niso je znali več zadržati v posesti, Real pa je blestel v protinapadih. To je najbolj simbolično nakazala akcija, po kateri so beli baletniki prek dvakratnega strelca Karima Benzemaja, poskrbeli za končni rezultat 5:2.

Ko so nogometaši Reala pozdravili svoje navijače na Anfieldu, se je Luka Modrić znašel na soigralcu Antoniu Rüdigerju. Foto: Reuters

Hrvat Luka Modrić, čeprav šteje že 37 pomladi, je na svoji polovici prestregel žogo, nato v silovitem šprintu zaobšel dva igralca Liverpoola, podal Viniciusu, ta pa je zaposlil Benzemaja, ki se je mojstrsko otresel branilca rdečih in nato zadel za 5:2. Modrić je tako blestel, da je na Anfieldu doživel ogromno čast, saj so mu domači navijači v 87. minuti, ko je zapustil igrišče in ga je zamenjal Nemec Toni Kroos, namenili stoječe ovacije.

Dončić iz Mehike: Gremo Madrid in nič več

Luka Dončić je prve korake v članski košarki naredil v dresiu Reala. Foto: Sportida Nad razpletom srečanja je bil zelo navdušen njegov soimenjal Luka Dončić. Nekdanji biser madridskega Reala ostaja goreč navijač belih baletnikov. Z zanimanjem je spremljal dvoboj v Liverpoolu v Mehiki, kamor se je odpravil na krajši premor po tekmi All-Star, da si napolni baterije pred odločilnim delom rednega dela lige NBA, v katerem se bodo delile vstopnice za nastop v končnici.

Po zmagi Reala je na Twitterju zapisal "Gremo Madrid in nič več", njegova objava pa je med navijači kraljevega kluba naletela na ogromen odziv.

HALA MADRID Y NADA MAS!!!! — Luka Doncic (@luka7doncic) February 21, 2023

Modriću sicer poteče pogodba z Realom po koncu sezone, tako da je njegova usoda pri španskem velikanu še negotova. Trener Carlo Ancelotti ga sicer zelo spoštuje. ''Luka si zasluži podaljšanje pogodbe. Je izjemen igralec. Januarja je imel nekaj težav. Takrat se ni dobro počutil, a se je zdaj vrnil v svojem sijaju. Dvignil je raven fizične kondicije. Prepričan sem, da bomo znova uživali v njegovih predstavah,'' mu Italijan zaupa.

Ancelotti opozarja, da še ni konec

Carlo Ancelotti v tej sezoni brani evropski in španski naslov, letos pa je že postal svetovni klubski prvak. Foto: Reuters Po čudežni zmagi Reala na Anfieldu se zdi, da si je evropski rekorder po številu naslovov že bolj ali manj zagotovil napredovanje med najboljših osem. A tako ne razmišljajo vsi. Carlo Ancelotti v skladu s svojo trenersko filozofijo, v kateri ne pretirava ob zmagah, niti ne dela dram ob porazih, ostaja zelo previden. Nogomet je že prevečkrat pokazal svojo nepredvidljivo plat, tudi na tekmah lige prvakov, da bi Italijan že javno pospremil Real v četrtfinale.

''Kje pa. To je bil komaj prvi del obračuna v izločilnem delu. Šel je na našo stran, a bomo morali na povratni tekmi še zelo trpeti in garati, da bomo napredovali. Liverpool je odlična ekipa. V prvem polčasu nam je povzročila veliko težav. Takrat smo trpeli. Zato zmagovalec obračuna še ni odločen,'' sporoča italijanski strateg, ki ga zdaj čaka poseben spektakel v la ligi, mestni derbi proti Oblakovemu Atleticu.

Lahko navijači Liverpoola čez tri tedne v Madridu dočakajo čudež? Če bi Kloppova četa redni del dobila s tremi zadetki razlike, bi sledil podaljšek ... Foto: Reuters

Klopp daje vedeti, da je Liverpool že ostal brez možnosti. Čeprav … ''Zdaj mislim, da je četrtfinalist že odločen, čeprav čez tri tedne, ko se bo bližala povratna tekma … V Madrid bomo šli z željo po zmago, nato pa videli, kako bo. Povratna tekma predstavlja velikanski izziv. A pred tem nas čakajo tekme v angleškem prvenstvu. Iz tega poraza se moramo kaj naučiti,'' pa dodaja Klopp, ki ga konec tedna čaka zelo pomembno gostovanje pri Crystal Palacu.