Liverpool ne bo ponovil napake Juventusa in Bayerna

Sreda zvečer prinaša prvo tekmo v drugem polfinalnem paru lige prvakov. Favorizirani Liverpool na domačem Anfieldu igra proti Villarrealu, ki je v osmini finala oziroma v četrtfinalu izločil Juventus in Bayern München. "Nasprotnik je zelo zahteven. Ekipo imajo sestavljeno prav za to tekmovanje. Mogoče sta ga Juventus in Bayern podcenjevala. Nam pa se to ne bo zgodilo. Po teh štirih tekmah niti slučajno!" se trener redsov Jürgen Klopp zaveda moči španske zasedbe, ki igra za svoj sploh prvi finale lige prvakov.

"Unai je vrhunski trener"

Emery je prejel samo pohvalne besede s strani Kloppa. Foto: Reuters Eden ključnih razlogov, da je Villarreal prišel tako daleč, tiči v njihovem trenerju. Unai Emery je med letoma 2014 in 2016 najprej s Sevillo trikrat osvojil evropsko ligo, bil nato podprvak tega tekmovanja leta 2019 z Villarrealom, lani pa še zmagovalec evropske lige z rumeno podmornico. "Unaia zelo spoštujem. Tekme z Bayernom in Juventusom sem v živo gledal samo z enim očesom, zdaj pa sem jih pogledal podrobno. Vau! Neverjetno! Unai je trener, ki je obseden s podrobnostmi. Svojo ekipo pripravi za vse različne situacije. In zato je njegova ekipa tako uspešna," navdušenje nad Emeryjem deli Klopp. "Unai je vrhunski trener. Opravlja odlično delo."

Na drugi strani se Emery zaveda, da je njegovo moštvo zdaj pod drobnogledom in ne bodo kar tako mogli presenetiti še Liverpoola, ki se to sezono bori za četvorček lovorik. "Faktorja presenečenja ni več. Prve izjave trenerja Liverpoola in Virgila van Dijka so bile zelo pametne. Pravita, da nas spoštujeta in poznata našo ekipo in naše igralce. Vedo, da smo pomemben igralec v Evropi in da smo danes tu, ker smo odigrali dva izjemna dvoboja proti velikanoma nogometa," pred prvo tekmo razmišlja Emery. "Vemo, da imajo veliko talenta in so favoriti, a nas spoštujejo."