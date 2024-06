Lille in Bologna z novima trenerjema

Francoski Lille in italijanska Bologna, prvi bo v naslednji sezoni igral v kvalifikacijah nogometne lige prvakov, druga pa se je vanjo neposredno uvrstila, imata nova trenerja. Lille bo vodil Bruno Genesio, Bologno pa Vincenzo Italiano, poročata tiskovni agenciji AFP in Ansa.

Italiano je v zadnjih treh sezonah vodil Fiorentino in se s tem klubom dvakrat uvrstil v finale konferenčne lige in enkrat v finale italijanskega pokala, a vse tri odločilne tekme izgubil. Zdaj bo prevzel vajeti pri Bologni, kjer bo zamenjal Thiaga Motto. Ta ni podaljšal pogodbe s klubom, s katerim je osvojil peto mesto v serie A in s tem neposredno uvrstitev v naslednjo sezono lige prvakov. Kot dodaja Ansa, je Motta resen kandidat za trenerja Juventusa. Bologna je s 46-letnim Italianom sklenila dvoletno pogodbo do junija 2026.

V Franciji pa je Bruno Genesio prevzel trenerske vajeti pri Lillu, zamenjal je Paula Fonseco. Nekdanji trener Rennesa in Lyona bo vodil Lille naslednji dve sezoni. "Jasno je bilo, da bo Paulo odšel, Bruno pa je bil edini, s katerim smo imeli stik. Ima veliko znanja in izkušenj, tako v francoski ligi kot v Evropi," je AFP povzela izjavo predsednika kluba Olivierja Letanga. Lille je v pravkar končani sezoni ligue 1 osvojil četrto mesto in s tem za eno mesto zgrešil neposredno uvrstitev v ligo prvakov, bo pa igral v kvalifikacijah elitnega tekmovanja.