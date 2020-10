Oblak po zaostanku do zmage, Iličić pa do remija. Do točke tudi Handanović.

Za nami so torkove tekme drugega kroga lige prvakov. Josip Iličić je Atalanti pomagal do remija proti Ajaxu na tekmi, na kateri je vlogo glavnega sodnika opravljal Damir Skomina. Remiziral je tudi Samir Handanović z Interjem v Ukrajini pri Šahtarju. Jan Oblak je po preobratu v zaključku tekme doma z Atleticom Madridom premagal RB Salzburg s 3:2. Real Madrid je še v 86. minuti zaostajal z 0:2, nato pa izvlekel remi. V sredo bo v elitni evropski nogometni ligi na delu še en slovenski sodnik in trije nogometaši.

Josip Iličić v akciji na tekmi med Atalanto in Ajaxom v Bergamu. Foto: Getty Images

Jan Oblak je po porazu z Bayernom z 0:4 v prejšnjem krogu tokrat gostil RB Salzburg in bil s soigralci v hudih težavah, zaostajal je namreč z 1:2, a ga je potem z dvema goloma v zadnjem delu tekme rešil Portugalec Joao Felix. Slovenski reprezentant je, zanimivo, v ligi prvakov na dveh tekmah prejel kar šest golov, medtem ko je v petih prvenstvenih tekmah le enega.

V drugi tekmi skupine je Bayern z 2:1 premagal Lokomotivo v Moskvi in tako prišel še do 14. zaporedne evropske zmage. Bavarci so do zmagovitega gola prišli v 79. minuti, ko je zadel Joshua Kimmich.

Samir Handanović v akciji na tekmi v Moskvi. Foto: Reuters

Handanović do nove točke v Ukrajini, Real v hudih težavah

V skupini B je še drugič zapored remiziral Inter Samirja Handanovića, ki je brez zadetkov remiziral v Ukrajini proti Šahtarju. Ta je prejšnji teden v Madridu šokiral Real in ga premagal s 3:2.

Nov hud spodrsljaj si je privoščil 13-kratni evropski prvak Real, ki je po domačem porazu proti Šahtarju v zadnji tekmi lige prvakov vmes premagal Barcelono v španskem prvenstvu, a tokrat le remiziral v Mönchengladbachu proti tamkajšnji Borussii. Oba gola za Nemce je zabil Francoz Marucus Thuram, sin nekdanjega slovitega francoskega reprezentanta Liliana Thurama. Za beli balet je v 87. minuti zadel Karim Benzema, v sodnikovem podaljšku pa ga je Casemiro rešil novega poraza.

Real Madrid si je v Nemčiji privoščil nov velik evropski spodrsljaj. Foto: Getty Images

Atalanti je uspel povratek, Iličić pomagal do točke

V skupini C je Josip Iličić za Atalanto proti Ajaxu igral od prve minute in bil ob polčasu v težavah, zaostajal je namreč z 0:2, a je potem dva gola za Italijane zabil Kolumbijec Duvan Zapata in poskrbel, da ima moštvo iz Bergama že štiri točke. Slovenski reprezentant, ki se je vrnil po dolgotrajni odsotnosti, je igral 78 minut, a tokrat ni bil najbolj razpoložen. Lepo priložnost je imel predvsem v prvem polčasu, ko je v kazenskem prostoru Nizozemcev iz ugodnega položaja streljal visoko čez gol, nenatančen pa je bil tudi pri prostem strelu z roba kazenskega prostora v drugem polčasu.

Na drugi tekmi je imel Liverpool presenetljivo veliko dela z danskim Midtjyllandom, ki ga je na koncu premagal z 2:0, a je do prvega gola s prvim strelom v nasprotnikova vrata prišel šele sredi drugega polčasa.

Man City stoodstoten

V skupini C je Manchester City brez težav zmagal v gosteh pri Marseillu, ga premagal s 3:0 in je pri šestih točkah. Porto je doma odpravil Olympiacos in Grke ujel na drugem mestu lestvice.

Slavka Vinčiča čaka prva tekma v ligi prvakov po odmevni aferi s prostitutkami in kokainom, sredi katere se je znašel. Za njim je sicer osem tekem v vlogi glavnega delivca pravice v elitni evropski nogometni ligi. Foto: Getty Images

Vinčič se po aferi vrača v ligo prvakov

V sredo nas čaka druga polovica slovenskih nastopov v najboljši nogometni ligi na svetu. Podobno kot v Bergamu, kar dva na eni tekmi, se bosta v skupini H morda zgodila na kultnem Old Traffordu v Manchestru, kjer bo domači United gostil polfinalista pretekle sezone lige prvakov RB Leipzig. Na enega lahko zagotovo računamo, vloga glavnega sodnika je namreč doletela Slavka Vinčiča, ta bo sodil na prvi tekmi v ligi prvakov po odmevni aferi, v kateri se je znašel. Na drugega morda. Nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl ima namreč težave z mišico, tako da še ne ve, ali bo lahko igral. V začetni enajsterici Nemcev ga zagotovo ne bo. Oba kluba po zmagah v prvem krogu iščeta nove točke.

Medtem se bosta v Istanbulu v skupini pomerila avtsajder skupine, projekt Recepa Tayyipa Erdogana Istanbul Basaksehir, najljubši klub turškega premierja, ki je letos prvič postal državni prvak, in projekt katarskih šejkov z milijardami v žepu PSG. Finalist zadnje lige prvakov po nepričakovanem porazu na svojem stadionu v prvem krogu česa drugega kot zanesljive zmage seveda ne pričakuje.

Obračun Blažiča in Verbiča, rdeča luč za Ronalda

Dva Slovenca na enem igrišču bomo videli tudi v skupini G, v kateri se bosta med seboj pomerila Ferencvaroš Mihe Blažiča in Dinamo Kijev Benjamina Verbiča. V družbi Barcelone in Juventusa prav veliko možnosti za napredovanje nimata, kar sta verjetno ugotovila že v prvem krogu, bo pa zato njun tokratni obračun v Budimpešti, kjer kljub pandemiji gledalci lahko vstopajo na stadione, zelo pomemben v boju za tretje mesto, ki prinaša nadaljevanje evropske sezone v ligi Europa. Blažič bo tekmo skoraj zagotovo začel v prvi postavi, medtem ko naj bi Verbič na priložnost čakal na klopi Ukrajincev.

Miha Blažič bo v Budimpešti pričakal reprezentančnega kolega Benjamina Verbiča, s katerim se bosta kmalu spet družila tudi v izbrani vrsti. Foto: Reuters

Sredin večer bo seveda minil v znamenju druge tekme te skupine, v Torinu se bosta namreč pomerila Juventus in Barcelona. To je bila vse od žreba skupinskega dela lige prvakov morda celo najbolj pričakovana tekma leta, saj bi se na njej pomerila Cristiano Ronaldo in Lionel Messi, prvič po tem, ko je prvi zapustil Španijo, a je koronavirus poskrbel, da so veliki načrti Aleksandra Čeferina in prijateljev v vrhu Uefe padli v vodo. Virus, ki je zavzel naša življenja, je namreč okupiral tudi Ronaldovo telo, tako da bo moral petkratni dobitnik zlate žoge moral na vrnitev na igrišča še nekoliko počakati. Pri Juventusu (in tudi Uefi) so upali, da bodo na Portugalca lahko računali, a je bil pozitiven tudi njegov zadnji test, tako da zagotovo ne bo igral.

Medtem pa bo šestkratni dobitnik zlate žoge Messi poskušal priti do sploh prvega zadetka iz igre v tej sezoni in Barceloni pomagati do zmage, ki bi Kataloncem po porazu na el clasicu prinesla nekaj nasmehov. Poraz bi že lahko pomenil padec v depresijo. To bo tudi dvoboj dveh novincev na klopi obeh velikanov, Ronalda Koemana in popolnega trenerskega debitanta Andrea Pirla pri Juventusu, ki poraza v tej vlogi še ne pozna.

Bosta favorita odskočila od konkurence?

V skupini E bosta Chelsea, ki ga čaka gostovanje v Rusiji, in Sevilla, ki bo doma gostila Rennes, poskušala z zmagama odskočiti od debitantov v ligi prvakov in si odpreti vrata v nadaljnje tekmovanje.

Borussia Dortmund v lovu na zmago veliko pričakuje od svojega čudežnega dečka iz Norveške Erlinga Halaanda. Foto: Reuters

Borussia Dortmund bi se lahko znašla v težavah

Skupina F ponuja pomemben obračun Borussie in Zenita v Dortmundu. Zenit točke nujno potrebuje, ker je v prvem krogu doma nepričakovano klonil proti Club Bruggu. Borussia mora zmagati, ker je pred tednom dni padla v Rimu.

Na drugi tekmi kroga bosta zmagovalca prvega kroga Club Brugge in Lazio Simoneja Inzaghija med seboj obračunala v Belgiji. Kdorkoli bo zmagal, če sploh kdo, bo lahko z enim očesom pogledoval proti izločilnim delom, česar ne Italijanom in še manj Belgijcem po žrebu ni pripisoval nihče. Pri Laziu imajo tri točke, a tudi veliko težav. Inzaghijeva četa je namreč v Belgijo zaradi novega koronavirusa pripotovala zgolj s 16 člani.

Liga prvakov, skupinski del (2. krog):

Skupina A:

Torek:

Lokomotiva Moskva : Bayern München 1:2 (0:1)

Mirančuk 70.; Goretzka 14., Kimmich 79.



Atletico Madrid : Red Bull Salzburg 3:2 (1:1)

Llorente 39., Felix 52., 85.; Szoboszlai 40., Berisha 47.

Jan Oblak je za Atletico igral vso tekmo.



Lestvica:

1. Bayern 2 tekmi – 3 točk

2. Atletico Madrid 2 – 3

3. Red Bull Salzburg 2 – 1

4. Lokomotiva Moskva 2 – 1

Skupina B:

Torek:

Šahtar Doneck : Inter Milano 0:0

Samir Handanović je za Inter igral vso tekmo.



Borussia Mönchengladbach : Real Madrid 2:2 (1:0)

Thuram 33., Thuram 58.; Benzema 87., Casemiro 93.



Lestvica:

1. Šahtar 2 – 4

2. Borussia Mönchengladbach 2 – 4

3. Inter 2 – 2

4. Real Madrid 2 – 0

Skupina C:

Torek:

Porto : Olympiacos 2:0 (1:0)

Vieira 11., Oliveira 85.



Marseille : Manchester City 0:3 (0:1)

Torres 18., Gündogan 76., Sterling 81.



Lestvica:

1. Manchester City 2 – 6

2. Olympiacos 2 – 3

3. Porto 2 – 3

4. Marsielle 2 – 0

Skupina D:

Torek:

Liverpool : Midtjylland 2:0 (0:0)

Jota 55., Salah 93./11m



Atalanta : Ajax 2:2 (0:2)

Zapata 54., 60.; Tadić 30./11m, Traore 39.

Josip Iličić je za Atalanto igral do 78. minute.



Lestvica:

1. Liverpool 2 – 6

2. Atalanta 2 – 4

3. Ajax 2 – 2

4. Midtjylland 2 – 0

Skupina E:

Sreda:

18.55 Krasnodar – Chelsea

21.00 Sevilla – Rennes



Lestvica:

1. Krasnodar 1 – 1

2. Rennes 1 – 1

3. Sevilla 1 – 1

4. Chelsea 1 – 1

Skupina F:

Sreda:

21.00 Borussia Dortmund – Zenit

21.00 Club Brugge - Lazio



Lestvica:

1. Lazio 1 – 3

2. Club Brugge 1 – 3

3. Zenit 1 – 0

4. Borussia Dortmund 1 – 0

Skupina G:

Sreda:

21.00 Juvetus – Barcelona

21.00 Ferencvaroš – Dinamo Kijev



Lestvica:

1. Barcelona 1 – 3

2. Juventus 1 – 3

3. Dinamo Kijev 1 – 0

4. Ferencvaroš 1 – 0

Skupina H:

Sreda:

18.55 Istanbul Basaksehir – PSG

21.00 Manchester United – RB Leipzig



Lestvica:

1. RB Leipzig 1 – 3

2. Manchester United 1 – 3

3. PSG 1 – 0

4. Istanbul Baseksehir 1 - 0