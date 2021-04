Zidane o izključitvi Reala: To bi bilo absurdno

V torek se bosta v prvi polfinalni tekmi lige prvakov pomerila Real Madrid in Chelsea. Dvoboj je deležen ogromnega zanimanja, še posebej zaradi nedavnih dogodkov, povezanih z ustanovitvijo in propadom kontroverzne superlige, pri katerih je vloga osrednjega sovražnika Evropske nogometne zveze (Uefa) doletela prvega moža Reala Florentina Pereza. V sredo se bosta udarila še PSG in Manchester City.

Po neuradnem koncu sage o superligi, ko je devet izmed dvanajstih ustanovnih klubov odstopilo od namere, je odprto veliko vprašanja. Kolikšne bodo kazni, s katerimi se bo moralo spoprijeti ducat ''odpadnikov''? Predsednik Uefe Aleksander Čeferin jih je napovedal, najbolj obsežna pa naj bi čakala tiste klube, ki sploh še niso izstopili iz superlige. Tako, kot denimo madridski Real, ki ga v torek čaka prva polfinalna tekma s Chelseajem.

V Madridu bo delil pravico Nizozemec, ki je prejšnji mesec v Beogradu razbesnel Cristiana Ronalda. Foto: Guliverimage

Dvoboj bo potekal na stadionu Alfredo di Stefano, najmanjšem objektu, ki je imel priložnost kdajkoli gostiti polfinalno tekmo lige prvakov, glavni sodnik pa bo Nizozemec Danny Makkelie. Letos se je znašel na naslovnicah po kvalifikacijski tekmi med Srbijo in Portugalsko, ko v izdihljajih srečanja ni priznal zadetka Cristiana Ronalda, čeprav je žoga s polnim obsegom prečkala golovo črto. Zvezdnik Juventusa, še enega kluba, ki je v prejšnjem tednu v očeh Uefe po zaslugi predsednika Andree Agnellija deloval kot upornik, po tej odločitvi Nizozemca ni skrival jeze. Ni pomagala, Portugalska je ostala brez zmage v Beogradu (2:2).

Kako bo Uefa kaznovala Real in Chelsea?

Zinedine Zidane bi rad spremljal Real Madrid v ligi prvakov tudi v prihodnji sezoni. Foto: Reuters Kako pa se bo razpletel dvoboj v Madridu? V Španiji so se razširili govorice, da bi lahko sodniki zaradi nedavne aktivne vloge in zagovarjanja nujnosti superlige s strani predsednika Reala, za katerega ne ideja ne izvedba superlige še nista zamrli, v torek proti Chelseaju sodili v korist Angležev. V taboru Reala se tega ne bojijo. To bo prva tekma lige prvakov po sagi s superligo. Za zdaj ni nobeden izmed klubov ustanoviteljev, med njimi so tudi trije polfinalisti lige prvakov, prejel nobenih sankcij.

Kakor gre razumeti zadnje besede predsednika Uefe Čeferina, bodo te zagotovo nastopile v prihodnosti, za zdaj pa o tem, da bi kateri koli klub zaradi sodelovanja v superligi izključili iz aktualnega tekmovanja, ni pričakovati. Verjetno bodo sankcije sledile šele po koncu sezone.

''Absurdno si je zamišljati, da bi nas izključili iz lige prvakov,'' je dan pred prvo polfinalno tekmo s Chelseajem razmišljal Zinedine Zidane. ''Na ostale zadeve nimam vpliva, niti jih ne morem nadzorovati, a moje mnenje je, da bi radi v prihodnji sezoni lige prvakov gledali tudi Real,'' sporoča Francoz, ki ne verjame, da bo Real zaradi zadnjih dogodkov, povezanih s superligo, doletela kazen.

Florentino Perez je z zadnjimi besedami okrog usode superlige dvignil nemalo prahu. Foto: Reuters

Kar pa se tiče podpore predsedniku Perezu, s katerim je v preteklosti stkal izjemen odnos, pa je bil bolj diplomatski: ''Predsednik ve, kaj se skriva v mojem srcu. Pripravljamo se za jutrišnjo tekmo. Ne gre za to, da nas druge stvari ne bi zanimale, a zdaj ni primeren čas, da bi se pogovarjali o še o čem drugem kot tekmi,'' je dejal Zidane, ki je v španskem prvenstvu po remiju z Betisom znižal zaostanek za vodilnim Oblakovim Atleticom na dve točki. ''Še smo v igri za dve lovoriki.''

Londončani v torek ne bodo mogli računati na poškodovanega Hrvata Matea Kovačića, ki je v preteklosti z belimi baletniki kar trikrat postal evropski prvak, pri Realu pa je seznam poškodovanih še daljši, saj bodo odsotni Sergio Ramos, Federico Valverde, Lucas Vazquez in Ferland Mendy, vrača pa se Nemec Toni Kroos. V ospredju zanimanja bosta nekdanja ''modra'' Thibaut Courtois in Eden Hazard.

Tuchel nezadovoljen nad novostjo Uefe

Thomas Tuchel je lani v finalu lige prvakov izgubil s PSG proti Bayernu. Foto: Getty Images Trener Chelseaja Thomas Tuchel se je v ligi prvakov z Zidanom pomeril že večkrat. Tudi na klopi Borussie Dortmund in PSG, zdaj pa ga čaka še veliki trenutek na klopi angleškega velikana. Nemški strateg se je pridružil rojaku Jürgenu Kloppu in še nekaterim uglednim trenerjem, ki niso preveč zadovoljni z načrtovanimi reformami lige prvakov. Format s 36 klubi in švicarskim sistemom, v katerem naj bi vsak klub od leta 2024 dalje v skupinskem delu odigral 10 tekem (namesto zdajšnjih 6), ga ne osrečuje.

''Nad tem ne morem biti navdušen. Ob vseh diskusijah o superligi smo pozabili na nov format lige prvakov. So o tem povprašali kakšnega trenerja? Mislim, da ne. Mene že niso vprašali. So vprašali kakšnega igralca? Ne verjamem,'' je trener Chelseaja nezadovoljen z odločitvijo Uefe. Opozoril je na poplavo tekem, pa naj si gre za ligo narodov, novim modelom klubskega svetovnega prvenstva, ali pa večjim številom udeležencev na evropskem prvenstvu. ''To je veliko, veliko, še več tekem. Ne več kakovostnih, ampak pač le več tekem,'' je razkril trener Chelseaja, še enega nesojenega ''superligaša'', ki si je kmalu po ustanovitvi kontroverznega tekmovanja premislil.

PSG ali Manchester City?

Bosta Mauricio Pochettino in Kylian Mbappe izkoristila prednost domačega igrišča proti Cityju? Foto: Reuters V sredo bo pestro na Parku princev, kjer se bosta udarila kluba, prepolna zvezdnikov in arabskega kapitala. PSG želi po Barceloni in Bayernu izločiti še enega velikana. Argentinski trener Mauricio Pochettino se bo pomeril s španskim stanovskim kolegom Josepom Guardiolo, katerega je leta 2019, ko je vodil še Tottenham, izločil v dramatičnem četrtfinalu. City bo lovil klubski podvig, prvo napredovanje v veliki evropski finale, med igralci vodilnega angleškega premierligaša, ki se mu nasmiha nov domači naslov, pa bo gostovanje v Parizu zelo čustveno za Riyada Mahreza. Alžirec se je rodil in odraščal v francoski prestolnici, tako da se že veseli sredinega spektakla.

Povratni tekmi bosta prihodnji teden, finale pa 29. maja v Istanbulu.