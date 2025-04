V nedeljo smo spremljali spopad španskih legionarskih trenerjev v Celju, kjer sta se Albert Riera (Celje) in Victor Sanchez (Olimpija) razšla s 3:3. Riera se v tej sezoni spogleduje s pokalno lovoriko, Sanchez pa lahko z zmaji že v soboto postane državni prvak. Danes bosta v ospredju njuna rojaka, ki se že dolgo dokazujeta na čelu najboljših klubov (in reprezentanc) v Evropi, letos pa sta z Arsenalom oz. PSG od prvega evropskega naslova oddaljena le še dva koraka. To sta Mikel Arteta in Luis Enrique, ki je pred leti že osvojil ligo prvakov z Barcelono, zdaj pa se bo poskušal na evropski vrh povzpeti še s Parižani. Spektakel v Londonu bo sodil slovenski sodnik Slavko Vinčić.