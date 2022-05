Real po epskem preobratu in podaljšku preprečil angleški finale

V nogometni ligi prvakov sta znana oba finalista. Nogometaši Real Madrida so danes po neverjetnem preobratu in podaljšku s 3:1 in s skupnim izidom 5:4 izločili Manchester City. Že v torek je prvi finalist postal Liverpool. Na povratni tekmi v Villarrealu je branil dva gola prednosti. Domači so na krilih navijaške norije v prvem polčasu povedli z 2:0, a so redsi v drugem počasu poskrbeli za popoln preobrat. Zmagali so s 3:2 in napredovali s skupnim izidom 5:2. Po letu 2018 se bosta tako v finalu spet pomerila Real in Liverpool.

Liga prvakov, polfinale (povratni tekmi): Sreda, 4. maj:

Real Madrid : Manchester City 3:1* (2:1; 0:0) /3:4/

Rodrygo 90., 90.+1, Benzema 95./11-m; Mahrez 73.



*po podaljšku Torek, 3. maj:

Villarreal : Liverpool 2:3 /0:2/

Dia 3., Coquelin 40.; Fabinho 62., Diaz 67., Mane 74.



// rezultat prvih tekem

Nogometna Evropa bo 28. maja v Parizu spremljala veliki finale med Liverpoolom in Real Madridom, ki je po novi poslastici in pravi drami izločil Manchester City, ki je tako ostal brez drugega zaporednega finala in možnosti, da vendarle osvoji prvo lovoriko v ligi prvakov. Že prvi polfinalni dvoboj je postregel s spektakularnim festivalom golov in zmago angleških prvakov s 4:3, za še večjo dramo pa je poskrbel zaključek drugega srečanja.

V prvem polčasu se v Madridu mreži sicer nista zatresli. Obe ekipi sta si sicer priigrali nekaj polpriložnosti, a brez uspeha. Na strani domačih se je z dvema izjemnima obramba izkazal Thibaut Courtois, med drugim je v 20. minuti ubranil izjemen poskus Bernarda Silve. Obe ekipi sta sicer šestkrat sprožili proti golu nasprotnika, štirje poskusi Manchester Cityja so zleteli v okvir vrat nasprotnika, medtem ko Real v prvi 45 minutah ni vknjižil strela v okvir.

Riyad Mahrez je Manchester City popeljal v vodstvo. Foto: Reuters

V 73. minuti pa se je rezultat v Madridu vendarle spremenil. Bernardo Silva je uspel spraviti žogo do Riyada Mahreza, ki je v kazenskem prostoru močno sprožil v desno stran gola in premagal Courtoisa. Santiago Bernabeu je bil tako na pragu obupa in v izgubljenem položaju, a se Real tako kot v polfinalu proti Chelseaju in četrtfinalu proti PSG-ju ni predal do zadnjega. In to se je belemu baletu zopet obrestovalo. V 90. minuti je Real med žive po podaji Karima Benzemaja popeljal rezervist Rodrygo, ki je dobro minuto kasneje zadel še drugič in stadion Santiago Bernabeu popeljal v delirij.

Karim Benzema je Real z enajstmetrovko popeljal v finale. Foto: Reuters

Tekma se je nato prevesila v podaljšek, na začetku katerega Manchester City, še vedno vidno šokiran, ni našel igre, ki ga je krasila do prvega zadetka Reala. V 93. minuti je v kazenskem prostoru Reala Ruben Dias storil prekršek nad Benzemajem, glavni sodnik srečanja Daniele Orsato pa je takoj pokazal na belo piko, njegovo odločitev pa so nato potrdili še iz sobe za VAR. Odgovornost je nato prevzel Benzema in z natančnim strelom premagal nemočnega Edersona ter s tem zadetkom Real popeljal v veliki finale.

Liverpool po preobratu v finale

Kljub dežju so se navijači Villarreala že več ur pred tekmo zbrali pred stadionom. Foto: Guliver Image Zanimivo je bilo tudi na torkovi tekmi. Čeprav je španski Villarreal prvo tekmo izgubil z 0:2, so navijači rumene podmornice verjeli v preobrat. Že več ur pred povratno tekmo so zavzeli ulice pred stadionom Ceramica. Z baklami in glasnim navijanjem so pozdravili nogometaše, ko jih je klubski avtobus pripeljal na prizorišče morda največje tekme v zgodovini kluba. In neverjetno kuliso so pripravili tudi pred prvim sodnikovim žvižgom. "Brez besed," so zapisali na klubskem Twitter profilu.

Ni la lluvia, ni la tormenta ⛈ han detenido a los groguets...



¡VAYA RECIBIMIENTO 🙌!#UCL pic.twitter.com/P6VNTw5g2q — Villarreal CF (@VillarrealCF) May 3, 2022

Očitno je navijaška norija nogometaše Villarreala samo dodatno podžgala. Od prve minute so odločno krenili proti Liverpoolovem golu. In po podaji Etienna Capoueja je že v tretji minuti zabil Boulaye Dia. Prvi gol v letošnji ligi prvakov za reprezentanta Senegala. Gol bližje preobratu so bili domači bolj nevaren nasprotnik tudi v nadaljevanju prvega polčasa. Gostje so potrebovali pol ure, da so vzpostavili ravnotežje moči na razmočeni zelenici.

Stadion je bil poln do zadnjega kotička. Foto: Reuters

Francis Coquelin je zadel za 2:0. Foto: Reuters Nova drama v 37. minuti, ko je Lo Celso padel prek po tleh drsečega vratarja redsov Allisona Beckerja. Sodnik se ni oglasil. Nogometaši Villarreala in njihovi navijači so bili na nogah, a 11-metrovke niso dobili. Vendarle je bilo le tri minute pozneje 2:0. Še enkrat je izvrstno v kazenski prostor podal Capoue in z glavo je Beckerja matiral Francis Coquelin. Tudi zanj prvi evropski gol v sezoni.

Po odmoru je udaril Liverpool. In zabil tri gole v razmaku 25 minut. Foto: Reuters Ob skupnem izidu obeh tekem 2:2 je Liverpool prvič resneje zapretil šele na začetku drugega polčasa. V 50. minuti je Trent Alexander-Arnold streljal s 30 metrov, žoga se je odbila od enega od branilcev in prevarala Geronima Rullija, a se je odbila od prečke. Odrešitev za goste z Otoka je le prišla v 62. minuti. Mohamed Salah je pripravil priložnost, Fabinho je v kazenskem prostoru zanesljivo zadel za znižanje na 1:2 oziroma skupno vodstvo 3:2. In tudi njegov prvi gol v ligi prvakov to sezono. Pet minut pozneje je stadion utihnil. Podal je Alexander-Arnold, za 2:2 pa zadel Luis Diaz. Vratarju je žoga ušla med nogama.

Luis Diaz. That is all. 🤩 pic.twitter.com/HkksE2nSBO — Liverpool FC (@LFC) May 3, 2022

V drugem polčasu je bil na igrišču povsem drug Liverpool in Villarreal je šel iz raja v pekel dokončno v 74. minuti. Petič v letošnji ligi prvakov je zadel še najboljši posameznik angleškega kluba to sezono Sadio Mane. Za vodstvo s 3:2 oziroma za uvrstitev v finale s skupnim izidom 5:2. Zaslužen finale za Angleže, ki ostajajo v igri za četvorček lovorik.

