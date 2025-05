V živo: saj ni res, kaj se dogaja! Inter v zadnjih sekundah priigral podaljšek.

Liga prvakov, polfinale (povratna tekma):

Torek, 6. maj:

Začetni enajsterici: Inter: Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Martinez, Thuram

Barcelona: Szczesny; Garcia, Cubarsi, Martinez, Martin; De Jong, Pedri; Yamal, Olmo, Raphinha; Torres.

Najprej je zadel kapetan Interja ...

Nogometna poslastica, ki jo spremlja vsa Evropa, saj se odloča o prvem finalistu lige prvakov, se je začela v zelo visokem ritmu. Napadi so se vrstili drug za drugim, kot prvi pa je na tekmi sprožil strel v okvir vrat Lamine Yamal. 17-letni čudežni deček Barcelone in španskega nogometa, ki se je vpisal med strelce na prvi tekmi v Kataloniji (3:3), je v 15. minuti streljal z roba kazenskega prostora, a vratar Interja Yann Sommer ni imel težjega dela.

Kapetan Interja Lautaro Martinez je popeljal gostitelje v vodstvo z 1:0. Foto: Reuters

Nadaljevanje je pripadlo gostiteljem. Najprej je Inter tako pritisnil goste, da je izvajal trije zaporedne predložki s kota, nato je Nicolo Barella s strelom iz težkega položaja z desne strane kazenskega prostora prisilil Wojciecha Szczesnyja k posredovanju, v 22. minuti pa je domače občinstvo norelo od sreče, saj je Lautaro Martinez popeljal gostitelje v vodstvo z 1:0. Federico Dimarco je na sredini igrišča izmaknil žogo Daniju Olmu in podal Marcusu Thuramu, Francoz pa je v hitrem protinapadu izvrstno zaposlil Lautara Martineza, ki je brez večjih težav zatresel mrežo in poskrbel za delirij na tribunah.

... nato pa še Turek z bele točke

Inter je prišel do želenega vodstva, nato pa so sledile minute, v katerih je Barcelona iskala pot do izenačenja, a ga kljub prevladi na zelenici ni dočakala. Zvrstilo se je nekaj (pol)priložnosti, a vratar Interja Yann Sommer ni imel težjega dela. Ostalo je pri vodstvu Milančanov, nato pa so gostitelji v končnici prvega polčasa še podvojili prednost in pahnili Katalonce še v hujše težave.

Razočaranje Pedrija po eni izmed zapravljenih priložnosti Barcelone. Foto: Reuters

Inter je znova pokazal zobe. V 41. minuti je Hakan Calhanoglu po strelu z roba kazenskega prostora poslal žogo mimo vrat, že v naslednjem napadu pa so prišli gostitelji do imenitne priložnosti za podvojitev vodstva. Lautaro Martinez je stekel v kazenski prostor, nato pa se je po posredovanju Pauja Cubarsija znašel na tleh. Sodnik si je po posredovanju VAR ogledal posnetek in pokazal na belo točko, Turek, rojen v Nemčiji, pa je izkoristil najstrožjo kazen in spravil stadion Giuseppe Meazza v ekstazo.

Hakan Calhanoglu je podvojil prednost Interja. Foto: Reuters

Rapsodija Barcelone v drugem polčasu

Barcelona je na začetku drugega polčasa vrnila udarec gostiteljem. Ponovila se je zgodovina. Inter je pred tednom dni na Montjuicu povedel z 2:0, a se je nato dvoboj končal brez zmagovalca (3:3), tudi tokrat pa so Milančani zapravili prednost dveh zadetkov. Sprva se je sicer v drugem polčasu zatresla mreža Barcelone, a je bil gol Francesca Acerbija v 52. minuti upravičeno razveljavljen zaradi nedovoljenega položaja. Nato pa so sledile vroče minute Flickove čete.

Eric Garcia je v 54. minuti znižal na 1:2. Foto: Reuters

Najprej je branilec Kataloncev Eric Garcia s spretnim udarcem z ozadja, podajo je prispeval Gerard Martin, znižal na 1:2, tri minute pozneje je vratar Interja Sommer z izjemnim posredovanjem preprečil izenačenje po strelu Garcie, v 60. minuti pa je popolno premoč vodilnega španskega prvoligaša z zadetkom za 2:2 kronal Dani Olmo. Nekdanji nogometaš Leipziga in zagrebškega Dinama je zadel po strelu z glavo, novo asistenco pa je vknjižil Martin. Katalonci so se tako ekspresno rešili iz nezavidljivega položaja.

Barcelona je zagospodarila na igrišču, si v nadaljevanju priigrala še nekaj priložnosti. Sodnik je po prekršku Henrikha Mkhitaryana nad Laminejem Yamalom pokazal na belo točko, nato pa po posredovanju VAR, dal je vedeti, da je odločilo le nekaj centimetrov, dosodil prekršek izven kazenskega prostora. Blaugrana je še naprej napadala, v 77. minuti je Sommer z bravurozno obrambo obranil izjemen strel Yamala z razdalje. Dišalo je že po podaljšku, ko je Brazilec Raphinha iz drugega poizkusa le strl odpor Interjeve obrambe in zatresel mrežo. Barcelono je v 88. minuti popeljal do popolnega preobrata, s 13. zadetkom v tej evropski sezoni pa se povzpel na prvo mesto najboljših strelcev lige prvakov.

Najboljši strelci lige prvakov: 13 – Guirassy (Borussia), Raphinha (Barcelona)

11 – Kane (Bayern), Lewandowski (Barcelona)

9 – Martinez (Inter)

8 – Dembele (PSG), Haaland (Manchester City), Vinicius (Real Madrid)

...

3 – Šeško (RB Leipzig)

Toliko Inter še ni zaslužil

Po povratni tekmi polfinala se je pošteno napolnila klubska blagajna Interja. V bogati zgodovini milanskega velikana še ni bilo tekme, na kateri bi črno-modri zaslužili več denarja s prodajo vstopnic kot ravno s povratno polfinalno tekmo lige prvakov proti Barceloni. Cene vstopnic so bile vse prej kot poceni, saj znaša zaslužek zaradi razprodanega stadiona – na San Siru se bo zbralo okrog 75 tisoč ljubiteljev nogometa – kar 14 milijonov evrov. To je približno dvakrat več od letnega proračuna Olimpije, vodilnega slovenskega prvoligaškega kluba, ki se mu nasmiha naslov državnega prvaka.

Trener Simone Inzaghi lahko danes popelje Inter v finale lige prvakov že drugič v treh letih. Foto: Reuters

Toliko Inter po poročanju športnega dnevnika La Gazzetta dello Sport še ni zaslužil. Prejšnji rekord je znašal 12,5 milijona evrov, dosežen je bil leta 2023 proti mestnemu tekmecu Milanu. Zaslužek od prodanih vstopnic je bil višji od 10 milijonov evrov v tej sezoni tudi na četrtfinalni tekmi lige prvakov proti Bayernu.

Liga prvakov, polfinale (povratni tekmi):

Torek, 6. maj:

Sreda, 7. maj:

Lestvica ligaškega dela: